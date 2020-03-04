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خسائر جديدة للجيش التركي بإدلب.. مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين

في هجوم للقوات السورية ليرفع قتلى القوات التركية إلى 59 حتى الآن

قُتِل جنديان تركيان اليوم الأربعاء، وأصيب 6 آخرون، في هجوم من جانب الجيش السوري على القوات التركية في إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع التركية، قولها: إن الجيش التركي ردّ على الهجوم بعدما فتحت القوات السورية النار، ويواصل قصف أهداف.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش التركي، الذي بدأ عملية في إدلب الشهر الماضي، إلى 59 قتيلًا.

في المقابل، أوضحت وزارة الدفاع التركية أنه جرى "تحييد" 3138 عنصرًا من قوات النظام السوري منذ انطلاق عمليتها في شمال غربي سوريا؛ مؤكدة إسقاط 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات دون طيار، وتدمير 151 دبابة، و52 راجمة صواريخ، و47 مدفعية، و8 منصات دفاع جوي للنظام السوري.

وتشن قوات النظام -بدعم روسي منذ ديسمبر- هجومًا واسعًا ضد مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) وفصائل أخرى مدعومة من أنقرة.

ودفع القتال خلال ثلاثة أشهر نحو مليون شخص للفرار بحسب الأمم المتحدة، في موجة نزوح غير مسبوقة منذ اندلاع النزاع قبل 9 سنوات.

وغادر هؤلاء منازلهم تدريجيًّا مع تقدم قوات النظام، وتعرّض المدارس والمستشفيات في مناطقهم للقصف بشكل دوري.

وتَوَجّه القسم الأكبر منهم نحو مناطق لا يشملها التصعيد قُرب الحدود التركية شمالًا.

الجيش التركي الجيش السوري إدلب سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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خسائر جديدة للجيش التركي بإدلب.. مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين
سبق

قُتِل جنديان تركيان اليوم الأربعاء، وأصيب 6 آخرون، في هجوم من جانب الجيش السوري على القوات التركية في إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع التركية، قولها: إن الجيش التركي ردّ على الهجوم بعدما فتحت القوات السورية النار، ويواصل قصف أهداف.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش التركي، الذي بدأ عملية في إدلب الشهر الماضي، إلى 59 قتيلًا.

في المقابل، أوضحت وزارة الدفاع التركية أنه جرى "تحييد" 3138 عنصرًا من قوات النظام السوري منذ انطلاق عمليتها في شمال غربي سوريا؛ مؤكدة إسقاط 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات دون طيار، وتدمير 151 دبابة، و52 راجمة صواريخ، و47 مدفعية، و8 منصات دفاع جوي للنظام السوري.

وتشن قوات النظام -بدعم روسي منذ ديسمبر- هجومًا واسعًا ضد مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) وفصائل أخرى مدعومة من أنقرة.

ودفع القتال خلال ثلاثة أشهر نحو مليون شخص للفرار بحسب الأمم المتحدة، في موجة نزوح غير مسبوقة منذ اندلاع النزاع قبل 9 سنوات.

وغادر هؤلاء منازلهم تدريجيًّا مع تقدم قوات النظام، وتعرّض المدارس والمستشفيات في مناطقهم للقصف بشكل دوري.

وتَوَجّه القسم الأكبر منهم نحو مناطق لا يشملها التصعيد قُرب الحدود التركية شمالًا.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
12:10 PM

خسائر جديدة للجيش التركي بإدلب.. مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين

في هجوم للقوات السورية ليرفع قتلى القوات التركية إلى 59 حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل جنديان تركيان اليوم الأربعاء، وأصيب 6 آخرون، في هجوم من جانب الجيش السوري على القوات التركية في إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع التركية، قولها: إن الجيش التركي ردّ على الهجوم بعدما فتحت القوات السورية النار، ويواصل قصف أهداف.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش التركي، الذي بدأ عملية في إدلب الشهر الماضي، إلى 59 قتيلًا.

في المقابل، أوضحت وزارة الدفاع التركية أنه جرى "تحييد" 3138 عنصرًا من قوات النظام السوري منذ انطلاق عمليتها في شمال غربي سوريا؛ مؤكدة إسقاط 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات دون طيار، وتدمير 151 دبابة، و52 راجمة صواريخ، و47 مدفعية، و8 منصات دفاع جوي للنظام السوري.

وتشن قوات النظام -بدعم روسي منذ ديسمبر- هجومًا واسعًا ضد مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) وفصائل أخرى مدعومة من أنقرة.

ودفع القتال خلال ثلاثة أشهر نحو مليون شخص للفرار بحسب الأمم المتحدة، في موجة نزوح غير مسبوقة منذ اندلاع النزاع قبل 9 سنوات.

وغادر هؤلاء منازلهم تدريجيًّا مع تقدم قوات النظام، وتعرّض المدارس والمستشفيات في مناطقهم للقصف بشكل دوري.

وتَوَجّه القسم الأكبر منهم نحو مناطق لا يشملها التصعيد قُرب الحدود التركية شمالًا.

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