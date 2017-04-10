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"الأيوبي": أردوغان يرسل الموت والدمار للعرب ويرسل الحياة للإسرائيليين

استهجن إرسال تركيا معدات طبية لإسرائيل لمساعدتها في مكافحة كورونا

استهجن رئيس مركز العرب للشؤون الإستراتيجية في القدس، المستشار زيد الأيوبي، تزويد تركيا ‫إسرائيل بمعدات طبية، لمساعدتها على مكافحة تفشي فيروس كورونا مشيراً إلى أن أردوغان يرسل الموت والدمار للعرب ويرسل الحياة للصهاينة.

وفي التفاصيل، قال الأيوبي لـ "سبق": أردوغان يرسل الموت والدمار للعرب عبر دعم المليشيات المسلحة وتدريبها وفي ذات الوقت يرسل الحياة للإسرائيليين الذين يحتلون فلسطين ومدينة القدس التي تحتضن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ودعا الأيوبي الرئيس التركي أردوغان إلى التوقف عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية من خلال التظاهر إعلامياً بدعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وفي ذات الوقت يقيم علاقات إستراتيجية وسياسية واقتصادية عالية المستوى مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه الأيوبي إلى أن القائد الإسلامي الذي يضع أكليلاً من الزهور على قبر بن جوريون مؤسس كيان الاحتلال ولديه تبادل تجاري مع الإسرائيليين بقيمة عشرة مليارات دولار سنوياً وبلاده تحتضن الرادارات الأمنية الإسرائيلية ويرسل المساعدات الطبية لجنود ومستوطني الاحتلال الإسرائيلي لا يقبل منه أن يدعي بأنه يدعم الشعب الفلسطيني ويسعى لتحرير فلسطين وهذا حال أردوغان الذي صدع رؤوسنا بالحديث عن تصديه لمشاريع الصهاينة التوسعية.

فيروس كورونا الجديد

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"الأيوبي": أردوغان يرسل الموت والدمار للعرب ويرسل الحياة للإسرائيليين
سبق

استهجن رئيس مركز العرب للشؤون الإستراتيجية في القدس، المستشار زيد الأيوبي، تزويد تركيا ‫إسرائيل بمعدات طبية، لمساعدتها على مكافحة تفشي فيروس كورونا مشيراً إلى أن أردوغان يرسل الموت والدمار للعرب ويرسل الحياة للصهاينة.

وفي التفاصيل، قال الأيوبي لـ "سبق": أردوغان يرسل الموت والدمار للعرب عبر دعم المليشيات المسلحة وتدريبها وفي ذات الوقت يرسل الحياة للإسرائيليين الذين يحتلون فلسطين ومدينة القدس التي تحتضن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ودعا الأيوبي الرئيس التركي أردوغان إلى التوقف عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية من خلال التظاهر إعلامياً بدعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وفي ذات الوقت يقيم علاقات إستراتيجية وسياسية واقتصادية عالية المستوى مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه الأيوبي إلى أن القائد الإسلامي الذي يضع أكليلاً من الزهور على قبر بن جوريون مؤسس كيان الاحتلال ولديه تبادل تجاري مع الإسرائيليين بقيمة عشرة مليارات دولار سنوياً وبلاده تحتضن الرادارات الأمنية الإسرائيلية ويرسل المساعدات الطبية لجنود ومستوطني الاحتلال الإسرائيلي لا يقبل منه أن يدعي بأنه يدعم الشعب الفلسطيني ويسعى لتحرير فلسطين وهذا حال أردوغان الذي صدع رؤوسنا بالحديث عن تصديه لمشاريع الصهاينة التوسعية.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:26 AM

"الأيوبي": أردوغان يرسل الموت والدمار للعرب ويرسل الحياة للإسرائيليين

استهجن إرسال تركيا معدات طبية لإسرائيل لمساعدتها في مكافحة كورونا

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مسلّم الهواملة - الرياض
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استهجن رئيس مركز العرب للشؤون الإستراتيجية في القدس، المستشار زيد الأيوبي، تزويد تركيا ‫إسرائيل بمعدات طبية، لمساعدتها على مكافحة تفشي فيروس كورونا مشيراً إلى أن أردوغان يرسل الموت والدمار للعرب ويرسل الحياة للصهاينة.

وفي التفاصيل، قال الأيوبي لـ "سبق": أردوغان يرسل الموت والدمار للعرب عبر دعم المليشيات المسلحة وتدريبها وفي ذات الوقت يرسل الحياة للإسرائيليين الذين يحتلون فلسطين ومدينة القدس التي تحتضن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ودعا الأيوبي الرئيس التركي أردوغان إلى التوقف عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية من خلال التظاهر إعلامياً بدعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وفي ذات الوقت يقيم علاقات إستراتيجية وسياسية واقتصادية عالية المستوى مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه الأيوبي إلى أن القائد الإسلامي الذي يضع أكليلاً من الزهور على قبر بن جوريون مؤسس كيان الاحتلال ولديه تبادل تجاري مع الإسرائيليين بقيمة عشرة مليارات دولار سنوياً وبلاده تحتضن الرادارات الأمنية الإسرائيلية ويرسل المساعدات الطبية لجنود ومستوطني الاحتلال الإسرائيلي لا يقبل منه أن يدعي بأنه يدعم الشعب الفلسطيني ويسعى لتحرير فلسطين وهذا حال أردوغان الذي صدع رؤوسنا بالحديث عن تصديه لمشاريع الصهاينة التوسعية.

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