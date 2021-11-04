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رئيس بلدية تيماء يطمئن على صحة الطفل الذي تعرَّض لهجوم من كلاب ضالة

تم تقديم العناية الطبية اللازمة له بمستشفى المحافظة وتطهير الجروح

اطمأن رئيس بلدية ‎تيماء، المهندس سلامة البلوي، على صحة الطفل الذي تعرَّض لهجوم من ‎كلاب ضالة أمام منزل والده في المحافظة، وهو بحالة صحية مستقرة، مقدمًا شكره لوالد الطفل على حُسن الاستقبال.

وكان طفل في محافظة تيماء، يبلغ من العمر خمس سنوات، قد تعرض لإصابات متفرقة، ونشرت "سبق" خبرًا عنه بعدما هاجمته كلاب ضالة أمام منزل والده في حي الروضة، وغرست أنيابها في جسده قبل أن يتخلص منها بأعجوبة.

ونقل والد الطفل عبدالواحد الصعب ابنه لمستشفى تيماء العام، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة له، وتطهير الجروح، إضافة إلى إعطائه إبرًا للتسمم.

وطالب والد الطفل بلدية المحافظة بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الكلاب الضالة التي باتت مصدر قلق نظرًا لوجودها في أحياء عدة بالمحافظة.

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رئيس بلدية تيماء يطمئن على صحة الطفل الذي تعرَّض لهجوم من كلاب ضالة
سبق

اطمأن رئيس بلدية ‎تيماء، المهندس سلامة البلوي، على صحة الطفل الذي تعرَّض لهجوم من ‎كلاب ضالة أمام منزل والده في المحافظة، وهو بحالة صحية مستقرة، مقدمًا شكره لوالد الطفل على حُسن الاستقبال.

وكان طفل في محافظة تيماء، يبلغ من العمر خمس سنوات، قد تعرض لإصابات متفرقة، ونشرت "سبق" خبرًا عنه بعدما هاجمته كلاب ضالة أمام منزل والده في حي الروضة، وغرست أنيابها في جسده قبل أن يتخلص منها بأعجوبة.

ونقل والد الطفل عبدالواحد الصعب ابنه لمستشفى تيماء العام، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة له، وتطهير الجروح، إضافة إلى إعطائه إبرًا للتسمم.

وطالب والد الطفل بلدية المحافظة بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الكلاب الضالة التي باتت مصدر قلق نظرًا لوجودها في أحياء عدة بالمحافظة.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
01:44 AM

رئيس بلدية تيماء يطمئن على صحة الطفل الذي تعرَّض لهجوم من كلاب ضالة

تم تقديم العناية الطبية اللازمة له بمستشفى المحافظة وتطهير الجروح

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بدر الجبل - تبوك
0
2,967

اطمأن رئيس بلدية ‎تيماء، المهندس سلامة البلوي، على صحة الطفل الذي تعرَّض لهجوم من ‎كلاب ضالة أمام منزل والده في المحافظة، وهو بحالة صحية مستقرة، مقدمًا شكره لوالد الطفل على حُسن الاستقبال.

وكان طفل في محافظة تيماء، يبلغ من العمر خمس سنوات، قد تعرض لإصابات متفرقة، ونشرت "سبق" خبرًا عنه بعدما هاجمته كلاب ضالة أمام منزل والده في حي الروضة، وغرست أنيابها في جسده قبل أن يتخلص منها بأعجوبة.

ونقل والد الطفل عبدالواحد الصعب ابنه لمستشفى تيماء العام، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة له، وتطهير الجروح، إضافة إلى إعطائه إبرًا للتسمم.

وطالب والد الطفل بلدية المحافظة بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الكلاب الضالة التي باتت مصدر قلق نظرًا لوجودها في أحياء عدة بالمحافظة.

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