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"الصحة": تسجيل 916 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 907 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال أسبوع.. 27377 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا

الرياض الأعلى بواقع بـ"9471" تلتها مكة المكرمة بـ"5756"

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (27377) مخالفة، وذلك للفترة من 29/ 8/ 1442هـ وحتى 5/ 9/ 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(9471) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5756) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3589) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(1969) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1690) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1343) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(897) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(801) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(579) مخالفة, ومنطقة عسير بـ(503) مخالفات، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(451) مخالفة، ومنطقة نجران بـ(171) مخالفة, وأخيرًا منطقة جازان بـ(157) مخالفة.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

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خلال أسبوع.. 27377 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (27377) مخالفة، وذلك للفترة من 29/ 8/ 1442هـ وحتى 5/ 9/ 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(9471) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5756) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3589) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(1969) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1690) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1343) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(897) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(801) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(579) مخالفة, ومنطقة عسير بـ(503) مخالفات، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(451) مخالفة، ومنطقة نجران بـ(171) مخالفة, وأخيرًا منطقة جازان بـ(157) مخالفة.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
04:10 PM

خلال أسبوع.. 27377 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا

الرياض الأعلى بواقع بـ"9471" تلتها مكة المكرمة بـ"5756"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (27377) مخالفة، وذلك للفترة من 29/ 8/ 1442هـ وحتى 5/ 9/ 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(9471) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5756) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(3589) مخالفة، ومنطقة القصيم بـ(1969) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1690) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1343) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(897) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(801) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(579) مخالفة, ومنطقة عسير بـ(503) مخالفات، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(451) مخالفة، ومنطقة نجران بـ(171) مخالفة, وأخيرًا منطقة جازان بـ(157) مخالفة.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .

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