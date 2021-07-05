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بالصورة.. "بايدن" راكعاً على ركبتيه أمام مسؤولة إسرائيلية

أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ راكعاً أمام ريفكا رافيتز؛ مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين؛ ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع KIKAR العبري، فإن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيتز؛ التي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشدّدة.

وأضاف، أن "بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين؛ أن رافيتز أم لـ 12 طفلاً، فما كان منه إلا أن انحنى تقديراً لها".

وانتشرت الصورة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث وصفها كثيرون بأنها "صورة الأسبوع".

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بالصورة.. "بايدن" راكعاً على ركبتيه أمام مسؤولة إسرائيلية
سبق

أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ راكعاً أمام ريفكا رافيتز؛ مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين؛ ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع KIKAR العبري، فإن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيتز؛ التي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشدّدة.

وأضاف، أن "بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين؛ أن رافيتز أم لـ 12 طفلاً، فما كان منه إلا أن انحنى تقديراً لها".

وانتشرت الصورة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث وصفها كثيرون بأنها "صورة الأسبوع".

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
08:18 AM

بالصورة.. "بايدن" راكعاً على ركبتيه أمام مسؤولة إسرائيلية

أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,272

أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ راكعاً أمام ريفكا رافيتز؛ مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين؛ ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع KIKAR العبري، فإن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيتز؛ التي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشدّدة.

وأضاف، أن "بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين؛ أن رافيتز أم لـ 12 طفلاً، فما كان منه إلا أن انحنى تقديراً لها".

وانتشرت الصورة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث وصفها كثيرون بأنها "صورة الأسبوع".

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