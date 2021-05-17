الجيش اليمني ينتزع عدة مواقع من الحوثيين غربي مأرب

دمر عتادًا للميليشيا واستعاد أسلحة وذخائر

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الاثنين) هجومًا مباغتًا تمكنت خلاله من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، من عدة مواقع في جبهة الكسّارة غربي محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأوضح المصدر أن الجيش الوطني دمر 3 أطقم بعتادها وقتل جميع من كانوا على متنها إضافة إلى خسائر أخرى في المعدّات.

وبيّن أن الجيش الوطني استعاد أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها ميليشيا الحوثي ولاذت بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية شن عدّة غارات على تجمعات وتعزيزات معادية في جبهة الكسارة ومحيطها، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.