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السفارة السعودية تحتفل بمرور 53 عامًا على العلاقات السعودية البرازيلية

بحضور الرئيس البرازيلي الذي أشاد بمبادرتي السعودية والشرق الأوسط الأخضر

بحضور الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، حفلاً بمناسبة مرور 53 عامًا على إقامة العلاقات السعودية البرازيلية.

وأعرب السفير باهيثم في كلمته عن سعادته بتشريف الرئيس للاحتفال، مبرزًا مراحل تطور العلاقات بين البلدين الصديقين على مر العقود الماضية وحتى وصلت أوجها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وفخامة الرئيس جايير بولسونارو.

من جانب آخر، عبّر الرئيس البرازيلي عن سروره وشكره على الدعوة والمشاركة في هذه المناسبة، منوهًا بالعلاقات المميزة بين البلدين نظرًا لما يربطهما من أهداف مشتركة ومهمة، مشيدًا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لبناء مستقبل أكثر استدامة.

حضر الحفل وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرنسا، ومستشار الرئيس الوزير روشا فلافيا، وعضو مجلس النواب فلافيو جايير بولسونارو، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

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السفارة السعودية تحتفل بمرور 53 عامًا على العلاقات السعودية البرازيلية
سبق

بحضور الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، حفلاً بمناسبة مرور 53 عامًا على إقامة العلاقات السعودية البرازيلية.

وأعرب السفير باهيثم في كلمته عن سعادته بتشريف الرئيس للاحتفال، مبرزًا مراحل تطور العلاقات بين البلدين الصديقين على مر العقود الماضية وحتى وصلت أوجها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وفخامة الرئيس جايير بولسونارو.

من جانب آخر، عبّر الرئيس البرازيلي عن سروره وشكره على الدعوة والمشاركة في هذه المناسبة، منوهًا بالعلاقات المميزة بين البلدين نظرًا لما يربطهما من أهداف مشتركة ومهمة، مشيدًا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لبناء مستقبل أكثر استدامة.

حضر الحفل وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرنسا، ومستشار الرئيس الوزير روشا فلافيا، وعضو مجلس النواب فلافيو جايير بولسونارو، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:47 AM

السفارة السعودية تحتفل بمرور 53 عامًا على العلاقات السعودية البرازيلية

بحضور الرئيس البرازيلي الذي أشاد بمبادرتي السعودية والشرق الأوسط الأخضر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
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بحضور الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، حفلاً بمناسبة مرور 53 عامًا على إقامة العلاقات السعودية البرازيلية.

وأعرب السفير باهيثم في كلمته عن سعادته بتشريف الرئيس للاحتفال، مبرزًا مراحل تطور العلاقات بين البلدين الصديقين على مر العقود الماضية وحتى وصلت أوجها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وفخامة الرئيس جايير بولسونارو.

من جانب آخر، عبّر الرئيس البرازيلي عن سروره وشكره على الدعوة والمشاركة في هذه المناسبة، منوهًا بالعلاقات المميزة بين البلدين نظرًا لما يربطهما من أهداف مشتركة ومهمة، مشيدًا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لبناء مستقبل أكثر استدامة.

حضر الحفل وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرنسا، ومستشار الرئيس الوزير روشا فلافيا، وعضو مجلس النواب فلافيو جايير بولسونارو، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

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