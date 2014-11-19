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مشاهد عبثية تتهيأ.. معدة ثقيلة تفتح مجرى مياه مجهولة لـ"قيم الطائف"

اقتحمت طريق مدخل الحي.. وأعوام ماضية تُذكر بتهالك أسفلت وتلوث

تفاجأ، أمس، أهالي حي القيم الأعلى بالطائف، بمياه مجهولة تقتحم طريق مدخل الحي بعد أن تكرر المشهد قبل سنوات وتسبب في تهالك طبقة الأسفلت لمدخل الحي وانتشار البعوض والروائح الكريهة، وعاد المشهد مجدداً بعد أن فتحت معدة ثقيلة ممرًا لهذه المياه القادمة من طريق المطار.

وتفصيلاً، بين أحد أهالي حي القيم الأعلى لـ"سبق"، أنهم تفاجأوا بكمية مياه مجهولة تقتحم الطريق وتسببت في عرقلة حركة السير لمدخل القيم الأعلى الرئيسي؛ ليعود المشهد يوم أمس بكميات كبيرة من المياه المجهولة خصوصًا في وقت الليل ما يؤدي إلى تهالك طبقة الأسفلت وتهشم الطريق كما جرى في السابق، ورغم ذلك لم تقدم الجهة المعنية حلاً مناسباً.

وأوضح المواطن أنه حين تتبع مصدر المياه وجد أن إحدى المعدات الثقيلة قد قامت بفتح مجرى لهذه المياه المجهولة الموبؤة على الطريق العام دون اهتمام بعقوبة هذا الأمر وما يسببه من تهالك الطريق والتلوث وتجمع المياه وإكثار البعوض، وإهدار للمال العام بعد أن سفلت الطريق قبل سنوات.

وطالب المواطن، الأهالي بحماية صحتهم والإسراع بمعالجة جريان المياه ومعرفة من تسبب في ذلك، مؤكداً أن طبقة الأسفلت سوف تهشم وتتلف كما حدث قبل سنوات لتتكرر نفس المعاناة.

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مشاهد عبثية تتهيأ.. معدة ثقيلة تفتح مجرى مياه مجهولة لـ"قيم الطائف"
سبق

تفاجأ، أمس، أهالي حي القيم الأعلى بالطائف، بمياه مجهولة تقتحم طريق مدخل الحي بعد أن تكرر المشهد قبل سنوات وتسبب في تهالك طبقة الأسفلت لمدخل الحي وانتشار البعوض والروائح الكريهة، وعاد المشهد مجدداً بعد أن فتحت معدة ثقيلة ممرًا لهذه المياه القادمة من طريق المطار.

وتفصيلاً، بين أحد أهالي حي القيم الأعلى لـ"سبق"، أنهم تفاجأوا بكمية مياه مجهولة تقتحم الطريق وتسببت في عرقلة حركة السير لمدخل القيم الأعلى الرئيسي؛ ليعود المشهد يوم أمس بكميات كبيرة من المياه المجهولة خصوصًا في وقت الليل ما يؤدي إلى تهالك طبقة الأسفلت وتهشم الطريق كما جرى في السابق، ورغم ذلك لم تقدم الجهة المعنية حلاً مناسباً.

وأوضح المواطن أنه حين تتبع مصدر المياه وجد أن إحدى المعدات الثقيلة قد قامت بفتح مجرى لهذه المياه المجهولة الموبؤة على الطريق العام دون اهتمام بعقوبة هذا الأمر وما يسببه من تهالك الطريق والتلوث وتجمع المياه وإكثار البعوض، وإهدار للمال العام بعد أن سفلت الطريق قبل سنوات.

وطالب المواطن، الأهالي بحماية صحتهم والإسراع بمعالجة جريان المياه ومعرفة من تسبب في ذلك، مؤكداً أن طبقة الأسفلت سوف تهشم وتتلف كما حدث قبل سنوات لتتكرر نفس المعاناة.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
05:28 PM

مشاهد عبثية تتهيأ.. معدة ثقيلة تفتح مجرى مياه مجهولة لـ"قيم الطائف"

اقتحمت طريق مدخل الحي.. وأعوام ماضية تُذكر بتهالك أسفلت وتلوث

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سعود الدعجاني - الطائف
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تفاجأ، أمس، أهالي حي القيم الأعلى بالطائف، بمياه مجهولة تقتحم طريق مدخل الحي بعد أن تكرر المشهد قبل سنوات وتسبب في تهالك طبقة الأسفلت لمدخل الحي وانتشار البعوض والروائح الكريهة، وعاد المشهد مجدداً بعد أن فتحت معدة ثقيلة ممرًا لهذه المياه القادمة من طريق المطار.

وتفصيلاً، بين أحد أهالي حي القيم الأعلى لـ"سبق"، أنهم تفاجأوا بكمية مياه مجهولة تقتحم الطريق وتسببت في عرقلة حركة السير لمدخل القيم الأعلى الرئيسي؛ ليعود المشهد يوم أمس بكميات كبيرة من المياه المجهولة خصوصًا في وقت الليل ما يؤدي إلى تهالك طبقة الأسفلت وتهشم الطريق كما جرى في السابق، ورغم ذلك لم تقدم الجهة المعنية حلاً مناسباً.

وأوضح المواطن أنه حين تتبع مصدر المياه وجد أن إحدى المعدات الثقيلة قد قامت بفتح مجرى لهذه المياه المجهولة الموبؤة على الطريق العام دون اهتمام بعقوبة هذا الأمر وما يسببه من تهالك الطريق والتلوث وتجمع المياه وإكثار البعوض، وإهدار للمال العام بعد أن سفلت الطريق قبل سنوات.

وطالب المواطن، الأهالي بحماية صحتهم والإسراع بمعالجة جريان المياه ومعرفة من تسبب في ذلك، مؤكداً أن طبقة الأسفلت سوف تهشم وتتلف كما حدث قبل سنوات لتتكرر نفس المعاناة.

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