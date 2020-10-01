أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان. وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً بمشيئة الله.

خميس ماطر في جازان.. الأرصاد: حالة تستمر حتى 9 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-01 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً بمشيئة الله.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 12:05 PM

خميس ماطر في جازان.. الأرصاد: حالة تستمر حتى 9 مساء مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً بمشيئة الله.