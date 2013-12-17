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تعرّف على الآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

تطبيقها بدأ منذ 2018 وساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب

تشهد 21 مدينة في المملكة تطبيق رسوم الأراضي البيضاء فيها ضمن المرحلة الأولى، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن التوسع في نطاق التطبيق في مدينة الرياض مع تطبيق المرحلة الثانية من برنامج "الأراضي البيضاء" فيها، وقد أثمر عن هذه التوجهات عدد من النتائج الاقتصادية أبرزها زيادة المعروض من الأراضي السكنية المطورة.

وساعد تطبيق النظام منذ العام 2018 في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الوحدات والأراضي من خلال تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، مما ساعد في تعزيز بقاء أسعار العقارات مستقرة في بعض المناطق وتسجيل بعضها انخفاضاً في أسعار الوحدات السكنية والأراضي.

كما شهد 80 مشروعاً حكومياً سكنياً إيصال الخدمات من مياه وكهرباء إليها، مما ساعد في تمكين (185) ألف أسرة من الحصول على المسكن الأول، علاوة على تطوير (102) مليون متر مربع، وصرف (2) مليار ريال من إيرادات الرسوم المحصلة لتطوير البنية التحتية في مشاريع برنامج "سكني".

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن في وقت سابق عن خطته التوسعية لتشمل مدنًا جديدة شَملت المدينة المنوّرة، والطائف، وحاضرة عسير، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، ليمتد لمدن أخرى بهدف تعزيز قطاع التطوير العقاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على الآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق رسوم الأراضي البيضاء
سبق

تشهد 21 مدينة في المملكة تطبيق رسوم الأراضي البيضاء فيها ضمن المرحلة الأولى، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن التوسع في نطاق التطبيق في مدينة الرياض مع تطبيق المرحلة الثانية من برنامج "الأراضي البيضاء" فيها، وقد أثمر عن هذه التوجهات عدد من النتائج الاقتصادية أبرزها زيادة المعروض من الأراضي السكنية المطورة.

وساعد تطبيق النظام منذ العام 2018 في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الوحدات والأراضي من خلال تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، مما ساعد في تعزيز بقاء أسعار العقارات مستقرة في بعض المناطق وتسجيل بعضها انخفاضاً في أسعار الوحدات السكنية والأراضي.

كما شهد 80 مشروعاً حكومياً سكنياً إيصال الخدمات من مياه وكهرباء إليها، مما ساعد في تمكين (185) ألف أسرة من الحصول على المسكن الأول، علاوة على تطوير (102) مليون متر مربع، وصرف (2) مليار ريال من إيرادات الرسوم المحصلة لتطوير البنية التحتية في مشاريع برنامج "سكني".

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن في وقت سابق عن خطته التوسعية لتشمل مدنًا جديدة شَملت المدينة المنوّرة، والطائف، وحاضرة عسير، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، ليمتد لمدن أخرى بهدف تعزيز قطاع التطوير العقاري.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
06:50 PM

تعرّف على الآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

تطبيقها بدأ منذ 2018 وساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,992

تشهد 21 مدينة في المملكة تطبيق رسوم الأراضي البيضاء فيها ضمن المرحلة الأولى، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن التوسع في نطاق التطبيق في مدينة الرياض مع تطبيق المرحلة الثانية من برنامج "الأراضي البيضاء" فيها، وقد أثمر عن هذه التوجهات عدد من النتائج الاقتصادية أبرزها زيادة المعروض من الأراضي السكنية المطورة.

وساعد تطبيق النظام منذ العام 2018 في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الوحدات والأراضي من خلال تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن، مما ساعد في تعزيز بقاء أسعار العقارات مستقرة في بعض المناطق وتسجيل بعضها انخفاضاً في أسعار الوحدات السكنية والأراضي.

كما شهد 80 مشروعاً حكومياً سكنياً إيصال الخدمات من مياه وكهرباء إليها، مما ساعد في تمكين (185) ألف أسرة من الحصول على المسكن الأول، علاوة على تطوير (102) مليون متر مربع، وصرف (2) مليار ريال من إيرادات الرسوم المحصلة لتطوير البنية التحتية في مشاريع برنامج "سكني".

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن في وقت سابق عن خطته التوسعية لتشمل مدنًا جديدة شَملت المدينة المنوّرة، والطائف، وحاضرة عسير، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، ليمتد لمدن أخرى بهدف تعزيز قطاع التطوير العقاري.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,607
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,800
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,481
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