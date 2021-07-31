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"التعاون الإسلامي" تندد بمحاولة الحوثي الفاشلة للاعتداء على سفينة تجارية سعودية

"العثيمين" أكد مساندة المنظمة للمملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة بمحاولة ميليشيا الحوثي الفاشلة للاعتداء بطائرة مسيرة مفخخة على سفينة تجارية سعودية في جنوب البحر الأحمر.

وشدد "العثيمين" على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، مشيداً بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أسفرت عن تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وأكد الأمين العام مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية منشآتها ومصالحها التجارية في البحر الأحمر، مشدداً في الوقت ذاته على إدانة الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية قوات التحالف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تندد بمحاولة الحوثي الفاشلة للاعتداء على سفينة تجارية سعودية
سبق

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة بمحاولة ميليشيا الحوثي الفاشلة للاعتداء بطائرة مسيرة مفخخة على سفينة تجارية سعودية في جنوب البحر الأحمر.

وشدد "العثيمين" على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، مشيداً بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أسفرت عن تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وأكد الأمين العام مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية منشآتها ومصالحها التجارية في البحر الأحمر، مشدداً في الوقت ذاته على إدانة الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
08:23 PM
اخر تعديل
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
07:18 AM

"التعاون الإسلامي" تندد بمحاولة الحوثي الفاشلة للاعتداء على سفينة تجارية سعودية

"العثيمين" أكد مساندة المنظمة للمملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة بمحاولة ميليشيا الحوثي الفاشلة للاعتداء بطائرة مسيرة مفخخة على سفينة تجارية سعودية في جنوب البحر الأحمر.

وشدد "العثيمين" على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، مشيداً بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أسفرت عن تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

وأكد الأمين العام مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية منشآتها ومصالحها التجارية في البحر الأحمر، مشدداً في الوقت ذاته على إدانة الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

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