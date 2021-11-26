احصلوا الآن على هاتف HONOR 50 Lite الجديد كلياً مع قدرات فائقة للشحن السريع بقوة 66 واط!

متوفر لدى جرير وإكسترا وSTC ونون واللولو ومتاجر البيع الأخرى

الرياض، المملكة العربية السعودية، 25 نوفمبر 2021: أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا اليوم عن بدء البيع لهاتفها الجديد HONOR 50 Lite في المملكة العربية السعودية. بداية من اليوم، سيتوفر هاتف HONOR 50 Lite للشراء من خلال جرير، إكسترا، STC، نون، اللولو ومنافذ البيع الأخرى بسعر رائع مقابل 999 ريال فقط. يأتي الهاتف مع تقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 66 واط، والتي يمكن من خلالها شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 55% خلال 15 دقيقة فقط وشحن الهاتف بالكامل خلال 39 دقيقة، وبذلك يضمن للمستخدمين الاستمتاع بالتسوق الإلكتروني، اللعب، الاستماع للموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو دون القلق من نفاذ الشحن. بفضل قدرات الشحن السريع إلى جانب البطارية الضخمة سعة 4300 مللي أمبير، يوفر HONOR 50 Lite للمستخدمين الاستفادة القصوى من مزايا وإمكانات الهاتف دون التفكير بشأن البطارية. يعمل هاتف HONOR 50 Lite بنظام أندرويد 11 ومدعوماً بخدمات جوجل للهاتف، يأتي HONOR 50 Lite بنسخة (8GB+128GB) وهو متوفر الآن باللون الأسود والفضي والأزرق.



تم تجهيز الهاتف ببطارية ضخمة سعة 4300 مللي أمبير، ليقدم بذلك HONOR 50 Lite ما يصل إلى 7 ساعات من اللعب، 16 ساعة من تصفح الإنترنت أو 8 ساعات من مكالمات الفيديو كما يضمن للمستخدمين الحصول على تجربة تواصل سلسلة ودون انقطاع طوال اليوم. علاوة على ذلك، يأتي HONOR 50 Lite بمزايا أخرى مذهلة واستثنائية تتضمن شاشة عرض كبيرة مع حواف نحيفة للغاية ونسبة 94.4% من حجم الشاشة إلى جسم الهاتف، بالإضافة إلى تصميم أنيق ومميز، كل هذا بسعر مناسب. من خلال شاشة العرض الكاملة من HONOR قياس 6.67 إنش، يوفر HONOR 50 Lite للمستخدمين الاستمتاع بتجربة بصرية رائعة من خلال شاشة أكبر وأكثر راحة. تم تزويد الهاتف الذكي بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، كاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، مما يقدم كاميرا عالية المستوى تم إعدادها للمساعدة على التقاط كل لحظة بتفاصيل نابضة بالحياة.



مع الأخذ في الاعتبار أهمية صحة المستخدمين في عالم التقنيات الرقمية، تم تزويد هاتف HONOR 50 Lite بشاشة عرض مريحة للأعين وهي حائزة على شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق الخافت (حلول قائمة على الأجهزة)، والتي تقوم بتقليل مقدار الضوء الأزرق الضار المنبعث من الشاشة بهدف تخفيف إجهاد العين وضمان الحصول على تجربة بصرية مريحة حتى بعد استخدام الهاتف لفترات طويلة. يحتوي هاتف HONOR 50 Lite على مساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت، ليتيح بذلك حفظ نحو 11,000 مقطع موسيقي أو 28,000 صورة أو 440+ فيديو HD عالي الجودة



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR الإلكتروني www.hihonor.com



نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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