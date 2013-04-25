الرئيس الإندونيسي يعلن رسمياً غرق الغوّاصة ويعزي عائلات الضحايا

قال: الجيش والبحرية غيّرا وضعها من "فقدان الاتصال" إلى "غارقة"

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو؛ اليوم الأحد، إن الغواصة المفقودة في البلاد عُثر عليها غارقة في بحر بالي، مشيراً إلى أنه أرسل تعازيه لأسر أفراد الطاقم البالغ عددهم 53.

وصرّح الرئيس الإندونيسي للصحفيين، بأن "الجيش والبحرية غيّرا وضع الغوّاصة KRI Nanggala 402 من "فقدان الاتصال" إلى "غارقة".

وأضاف "نعرب عن حزننا العميق إزاء هذه المأساة، وخاصة لعائلات طاقم الغوّاصة".

ووفق رويترز فُقدت الغواصة KRI Nanggala-402 البالغة من العمر 44 عاماً يوم الأربعاء في أثناء استعدادها لإجراء تدريبات طوربيد.

وقالت فرق البحث يوم السبت، إنها عثرت على أشياء من بينها شظايا سجادة الصلاة وزجاجة من مادة التشحيم بالقرب من آخر موقع معروف للغوّاصة؛ ما دفع البحرية إلى الاعتقاد بأن الغوّاصة تحطمت.

وقال رئيس أركان البحرية يودو مارجونو، يوم السبت، إن مسحاً بالسونار اكتشف جسماً يشبه الغوّاصة على عُمق 850 متراً، خارج نطاق الغوص في نانجالا.

ويقوم أكثر من اثنتي عشرة طائرة هليكوبتر وسفن بالبحث في المنطقة التي انقطع فيها الاتصال بالغوّاصة، وتقدم الولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة وماليزيا والهند المساعدة.