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"الشرعية" تقتل قياديًا ميدانيًا بارزًا في ميليشيا الحوثي

"عجار" سقط في "عبس" مع عشرات المتمردين

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، عن قتل قيادي ميداني بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال مواجهات ضارية في محافظة حجة شمال البلاد، أدت إلى مقتل عشرات المتمردين.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات التي اندلعت عقب هجوم شنه المتمردون الحوثيون في مديرية عبس، أسفر عن مقتل القيادي الميداني المدعو محمد هادي عجار.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني استهدفت عربة مدرعة تابعة للميليشيا الحوثية، في مديرية عبس؛ مما أدى إلى تدميرها، ومصرع 5 من عناصر الميليشيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشرعية" تقتل قياديًا ميدانيًا بارزًا في ميليشيا الحوثي
سبق

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، عن قتل قيادي ميداني بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال مواجهات ضارية في محافظة حجة شمال البلاد، أدت إلى مقتل عشرات المتمردين.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات التي اندلعت عقب هجوم شنه المتمردون الحوثيون في مديرية عبس، أسفر عن مقتل القيادي الميداني المدعو محمد هادي عجار.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني استهدفت عربة مدرعة تابعة للميليشيا الحوثية، في مديرية عبس؛ مما أدى إلى تدميرها، ومصرع 5 من عناصر الميليشيا.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
09:13 PM

"الشرعية" تقتل قياديًا ميدانيًا بارزًا في ميليشيا الحوثي

"عجار" سقط في "عبس" مع عشرات المتمردين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، عن قتل قيادي ميداني بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال مواجهات ضارية في محافظة حجة شمال البلاد، أدت إلى مقتل عشرات المتمردين.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات التي اندلعت عقب هجوم شنه المتمردون الحوثيون في مديرية عبس، أسفر عن مقتل القيادي الميداني المدعو محمد هادي عجار.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني استهدفت عربة مدرعة تابعة للميليشيا الحوثية، في مديرية عبس؛ مما أدى إلى تدميرها، ومصرع 5 من عناصر الميليشيا.

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