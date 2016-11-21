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"أدبي جدة" يوقع اتفاقية شراكة ثقافية مع كلية اللغات والترجمة

تهدف إلى تبادل الدعم المعرفي واكتشاف المواهب الثقافية والأدبية

وقع رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، والدكتورة نوف بنت عبدالحميد الخطابي عميدة كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة، مساء اليوم الأحد، اتفاقية تعاون ثقافي مشترك.

وتفصيلاً: تهدف الاتفاقية المشتركة إلى التعاون في إقامة البرامج والفعاليات الثقافية والفكرية، وتبادل الدعم المعرفي بين الطرفين، كما تسعى لإقامة البرامج التطويرية والتدريبية لخدمة المجتمع وتكوين فريق عمل مشترك يضم متخصصين لتفعيل هذا التعاون.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نوف الخطابي أن الاتفاقية تأكيد للشراكة الحقيقية بينهما وتهدف في مجملها إلى إيجاد تعاون مشترك لتفعيل واكتشاف المواهب الثقافية والأدبية التي تعتبر محضناً أساسياً للثقافة والعلم والمعرفة، وبحيث تكمل الأندية الأدبية دور التعليم في صقل هذه المواهب وإبرازها لتكون قدرات ثقافية وإبداعية في المستقبل.

وقالت الخطابي إن الاتفاقية تهدف لنشر الثقافة وتنميتها في الفكر المجتمعي في شتى المجالات المعرفية والفكرية والبيئية، والسعي لدعم الشباب، ورفع مستوي الوعي الثقافي بالابتكار وتشجيعه لدى كافة شرائح المجتمع وتوظيف الطاقات والإمكانات البشرية لسكان جدة، خاصة الشباب منهم والجهات المعنية بتقديم خدمات اجتماعية لتقديم مشروعات وفعاليات ومشاركات من شأنها نشر الثقافة وزيادة الوعي لدى سكان محافظة جدة لتكون وسكانها نموذجاً حضارياً متقدماً ومتطوراً.

ومن جانبه قال رئيس النادي الأدبي الثقافي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي: إن الشراكة المجتمعية هي مطلب لكل من يقوم على رعاية الأبناء والحرص عليهم وتنمية مواهبهم وتقديمهم لمجتمع واع وواعد، وأن يستهدف شريحة الشباب، واكتشافهم وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية وتقديمهم للمجتمع ليكونوا عناصر بناء في المجتمع؛ حيث تعد الاتفاقية استمراراً للتعاون القائم بين النادي والكلية.

وأوضح "السلمي" أنه سيتم تكوين لجنة لهذه المواهب وتبادل الخبرات لاكتشافها واحتضانهم من قبل النادي والكلية، وإشراكهم في العديد من الملتقيات، سواء في نادي جدة أو الأندية الأخرى، وكذلك في معارض الكتب والمناسبات الثقافية.


الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"أدبي جدة" يوقع اتفاقية شراكة ثقافية مع كلية اللغات والترجمة
سبق

وقع رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، والدكتورة نوف بنت عبدالحميد الخطابي عميدة كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة، مساء اليوم الأحد، اتفاقية تعاون ثقافي مشترك.

وتفصيلاً: تهدف الاتفاقية المشتركة إلى التعاون في إقامة البرامج والفعاليات الثقافية والفكرية، وتبادل الدعم المعرفي بين الطرفين، كما تسعى لإقامة البرامج التطويرية والتدريبية لخدمة المجتمع وتكوين فريق عمل مشترك يضم متخصصين لتفعيل هذا التعاون.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نوف الخطابي أن الاتفاقية تأكيد للشراكة الحقيقية بينهما وتهدف في مجملها إلى إيجاد تعاون مشترك لتفعيل واكتشاف المواهب الثقافية والأدبية التي تعتبر محضناً أساسياً للثقافة والعلم والمعرفة، وبحيث تكمل الأندية الأدبية دور التعليم في صقل هذه المواهب وإبرازها لتكون قدرات ثقافية وإبداعية في المستقبل.

وقالت الخطابي إن الاتفاقية تهدف لنشر الثقافة وتنميتها في الفكر المجتمعي في شتى المجالات المعرفية والفكرية والبيئية، والسعي لدعم الشباب، ورفع مستوي الوعي الثقافي بالابتكار وتشجيعه لدى كافة شرائح المجتمع وتوظيف الطاقات والإمكانات البشرية لسكان جدة، خاصة الشباب منهم والجهات المعنية بتقديم خدمات اجتماعية لتقديم مشروعات وفعاليات ومشاركات من شأنها نشر الثقافة وزيادة الوعي لدى سكان محافظة جدة لتكون وسكانها نموذجاً حضارياً متقدماً ومتطوراً.

ومن جانبه قال رئيس النادي الأدبي الثقافي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي: إن الشراكة المجتمعية هي مطلب لكل من يقوم على رعاية الأبناء والحرص عليهم وتنمية مواهبهم وتقديمهم لمجتمع واع وواعد، وأن يستهدف شريحة الشباب، واكتشافهم وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية وتقديمهم للمجتمع ليكونوا عناصر بناء في المجتمع؛ حيث تعد الاتفاقية استمراراً للتعاون القائم بين النادي والكلية.

وأوضح "السلمي" أنه سيتم تكوين لجنة لهذه المواهب وتبادل الخبرات لاكتشافها واحتضانهم من قبل النادي والكلية، وإشراكهم في العديد من الملتقيات، سواء في نادي جدة أو الأندية الأخرى، وكذلك في معارض الكتب والمناسبات الثقافية.


21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:58 PM

"أدبي جدة" يوقع اتفاقية شراكة ثقافية مع كلية اللغات والترجمة

تهدف إلى تبادل الدعم المعرفي واكتشاف المواهب الثقافية والأدبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقع رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، والدكتورة نوف بنت عبدالحميد الخطابي عميدة كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة، مساء اليوم الأحد، اتفاقية تعاون ثقافي مشترك.

وتفصيلاً: تهدف الاتفاقية المشتركة إلى التعاون في إقامة البرامج والفعاليات الثقافية والفكرية، وتبادل الدعم المعرفي بين الطرفين، كما تسعى لإقامة البرامج التطويرية والتدريبية لخدمة المجتمع وتكوين فريق عمل مشترك يضم متخصصين لتفعيل هذا التعاون.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نوف الخطابي أن الاتفاقية تأكيد للشراكة الحقيقية بينهما وتهدف في مجملها إلى إيجاد تعاون مشترك لتفعيل واكتشاف المواهب الثقافية والأدبية التي تعتبر محضناً أساسياً للثقافة والعلم والمعرفة، وبحيث تكمل الأندية الأدبية دور التعليم في صقل هذه المواهب وإبرازها لتكون قدرات ثقافية وإبداعية في المستقبل.

وقالت الخطابي إن الاتفاقية تهدف لنشر الثقافة وتنميتها في الفكر المجتمعي في شتى المجالات المعرفية والفكرية والبيئية، والسعي لدعم الشباب، ورفع مستوي الوعي الثقافي بالابتكار وتشجيعه لدى كافة شرائح المجتمع وتوظيف الطاقات والإمكانات البشرية لسكان جدة، خاصة الشباب منهم والجهات المعنية بتقديم خدمات اجتماعية لتقديم مشروعات وفعاليات ومشاركات من شأنها نشر الثقافة وزيادة الوعي لدى سكان محافظة جدة لتكون وسكانها نموذجاً حضارياً متقدماً ومتطوراً.

ومن جانبه قال رئيس النادي الأدبي الثقافي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي: إن الشراكة المجتمعية هي مطلب لكل من يقوم على رعاية الأبناء والحرص عليهم وتنمية مواهبهم وتقديمهم لمجتمع واع وواعد، وأن يستهدف شريحة الشباب، واكتشافهم وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية وتقديمهم للمجتمع ليكونوا عناصر بناء في المجتمع؛ حيث تعد الاتفاقية استمراراً للتعاون القائم بين النادي والكلية.

وأوضح "السلمي" أنه سيتم تكوين لجنة لهذه المواهب وتبادل الخبرات لاكتشافها واحتضانهم من قبل النادي والكلية، وإشراكهم في العديد من الملتقيات، سواء في نادي جدة أو الأندية الأخرى، وكذلك في معارض الكتب والمناسبات الثقافية.


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