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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:19 AM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,819
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,632
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,876
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

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