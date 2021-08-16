أعلنت وزارة الدفاع الأوزبكية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية أسقطت بواسطة نظام الدفاع الجوي الأوزبكي، أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد الجوية، أمس الأحد.
أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية
قالت: أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الأوزبكية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية أسقطت بواسطة نظام الدفاع الجوي الأوزبكي، أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد الجوية، أمس الأحد.
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أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-16
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
03:50 PM
أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية
قالت: أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الأوزبكية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية أسقطت بواسطة نظام الدفاع الجوي الأوزبكي، أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد الجوية، أمس الأحد.
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