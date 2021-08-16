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أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية

قالت: أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأوزبكية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية أسقطت بواسطة نظام الدفاع الجوي الأوزبكي، أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد الجوية، أمس الأحد.

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أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأوزبكية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية أسقطت بواسطة نظام الدفاع الجوي الأوزبكي، أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد الجوية، أمس الأحد.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
03:50 PM

أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية

قالت: أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
13,870

أعلنت وزارة الدفاع الأوزبكية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية أسقطت بواسطة نظام الدفاع الجوي الأوزبكي، أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد الجوية، أمس الأحد.

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