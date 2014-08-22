الأخضر السعودي لكرة السلة يتأهّل إلى نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم

تأهل المنتخب السعودي لكرة السلة رسميًّا لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في إندونيسيا وتصفيات كأس العالم، بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني اليوم الأحد بنتيجة "96-72" في ثانية مبارياته بالملحق الآسيوي، التي أقيمت على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

شهد الربع الأول تفوق المنتخب السعودي "27-15"، واستمر تفوق المنتخب السعودي في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه "59-29"، وشهدت الفترة الثالثة توسيع الفارق إلى 33 نقطة "84-51".

وشهدت الفترة الرابعة تفوقًا واضحًا للمنتخب السعودي، الذي استطاع توسيع الفارق وإنهاء اللقاء لصالحه.

وكان الأخضر السعودي تغلّب في أول مواجهته في الملحق الآسيوي على منتخب الهند بنتيجة "80-61" على الصالة نفسها.

ورافق المنتخب الهندي نظيره السعودي إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم للعبة؛ حيث يتأهل الأول والثاني من الملحق بعد أن فاز أمس على منتخب فلسطين "79-77".

