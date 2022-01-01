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جميع الاختبارات "عن بُعد".. "كورونا" تغلق مجمعين أكاديميين بجامعة الباحة وتعلق الدراسة الحضورية

بعد الاشتباه بظهور حالات كورونا

تسبب الاشتباه بظهور حالات كورونا في إغلاق المجمع الأكاديمي بـ"القزة" للبنات، وتعليق الحضور فيه، وتحويل جميع الاختبارات إلى "عن بُعد" بدءًا من بعد غدٍ الاثنين، فيما تُرحّل اختبارات الغد الأحد إلى يوم الخميس 3 جمادى الآخرة.

يأتي ذلك بعد إغلاق مجمع القفيل الأكاديمي، اليوم واتخاذ الإجراءات نفسها التي اتخذها مجمع القزة.

وقالت جامعة الباحة في بيانٍ لها: "إلحاقًا بالبيان السّابق، ونظرًا لظهور مزيدٍ من الحالات المشتبهة بإصابتهنّ بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بكلّ من (مجمع القفيل الأكاديمي)، و(المجمع الأكاديمي بالقزة)، بشطر الطالبات، التابعين لكلية العلوم والآداب بالمخواة، فقد وجّه معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات ضامنة للمحافظة على سلامة الطالبات، وسلامة جميع منسوبات المجمع".

وتضمنت الإجراءات إغلاق المجمعين، وتعليق الحضور فيهما، وذلك بدءًا من يوم غدٍ الأحد (29 / 5 / 1443هـ)، وحتى يوم الخميس (3 / 6 / 1443هـ)، مع الإسراع في استكمال عملية التعقيم لكل مرافق المجمعين، إضافة إلى متابعة الحالات المشتبه إصاباتهن، والتأكيد من عمل (فحص) كورونا للاطمئنان على صحتهن.

كما شملت الإجراءات أن تكون جميع الاختبارات المتبقية (عن بُعد)، بدءًا من يوم الاثنين (30 / 5 / 1443هـ)، حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك حسب الجداول والفترات المقرّرة سلفًا. وكذلك ترحيل جميع الاختبارات المقرّرة في يوم الأحد (29 / 5 / 1443هـ)، إلى يوم الخميس (3 / 6 / 1443هـ)، بحيث تكون الاختبارات -أيضًا- (عن بُعْد)، حسب الجداول والفترات المعدة سابقًا.

جامعة الباحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جميع الاختبارات "عن بُعد".. "كورونا" تغلق مجمعين أكاديميين بجامعة الباحة وتعلق الدراسة الحضورية
سبق

تسبب الاشتباه بظهور حالات كورونا في إغلاق المجمع الأكاديمي بـ"القزة" للبنات، وتعليق الحضور فيه، وتحويل جميع الاختبارات إلى "عن بُعد" بدءًا من بعد غدٍ الاثنين، فيما تُرحّل اختبارات الغد الأحد إلى يوم الخميس 3 جمادى الآخرة.

يأتي ذلك بعد إغلاق مجمع القفيل الأكاديمي، اليوم واتخاذ الإجراءات نفسها التي اتخذها مجمع القزة.

وقالت جامعة الباحة في بيانٍ لها: "إلحاقًا بالبيان السّابق، ونظرًا لظهور مزيدٍ من الحالات المشتبهة بإصابتهنّ بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بكلّ من (مجمع القفيل الأكاديمي)، و(المجمع الأكاديمي بالقزة)، بشطر الطالبات، التابعين لكلية العلوم والآداب بالمخواة، فقد وجّه معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات ضامنة للمحافظة على سلامة الطالبات، وسلامة جميع منسوبات المجمع".

وتضمنت الإجراءات إغلاق المجمعين، وتعليق الحضور فيهما، وذلك بدءًا من يوم غدٍ الأحد (29 / 5 / 1443هـ)، وحتى يوم الخميس (3 / 6 / 1443هـ)، مع الإسراع في استكمال عملية التعقيم لكل مرافق المجمعين، إضافة إلى متابعة الحالات المشتبه إصاباتهن، والتأكيد من عمل (فحص) كورونا للاطمئنان على صحتهن.

كما شملت الإجراءات أن تكون جميع الاختبارات المتبقية (عن بُعد)، بدءًا من يوم الاثنين (30 / 5 / 1443هـ)، حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك حسب الجداول والفترات المقرّرة سلفًا. وكذلك ترحيل جميع الاختبارات المقرّرة في يوم الأحد (29 / 5 / 1443هـ)، إلى يوم الخميس (3 / 6 / 1443هـ)، بحيث تكون الاختبارات -أيضًا- (عن بُعْد)، حسب الجداول والفترات المعدة سابقًا.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:49 PM

جميع الاختبارات "عن بُعد".. "كورونا" تغلق مجمعين أكاديميين بجامعة الباحة وتعلق الدراسة الحضورية

بعد الاشتباه بظهور حالات كورونا

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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تسبب الاشتباه بظهور حالات كورونا في إغلاق المجمع الأكاديمي بـ"القزة" للبنات، وتعليق الحضور فيه، وتحويل جميع الاختبارات إلى "عن بُعد" بدءًا من بعد غدٍ الاثنين، فيما تُرحّل اختبارات الغد الأحد إلى يوم الخميس 3 جمادى الآخرة.

يأتي ذلك بعد إغلاق مجمع القفيل الأكاديمي، اليوم واتخاذ الإجراءات نفسها التي اتخذها مجمع القزة.

وقالت جامعة الباحة في بيانٍ لها: "إلحاقًا بالبيان السّابق، ونظرًا لظهور مزيدٍ من الحالات المشتبهة بإصابتهنّ بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بكلّ من (مجمع القفيل الأكاديمي)، و(المجمع الأكاديمي بالقزة)، بشطر الطالبات، التابعين لكلية العلوم والآداب بالمخواة، فقد وجّه معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات ضامنة للمحافظة على سلامة الطالبات، وسلامة جميع منسوبات المجمع".

وتضمنت الإجراءات إغلاق المجمعين، وتعليق الحضور فيهما، وذلك بدءًا من يوم غدٍ الأحد (29 / 5 / 1443هـ)، وحتى يوم الخميس (3 / 6 / 1443هـ)، مع الإسراع في استكمال عملية التعقيم لكل مرافق المجمعين، إضافة إلى متابعة الحالات المشتبه إصاباتهن، والتأكيد من عمل (فحص) كورونا للاطمئنان على صحتهن.

كما شملت الإجراءات أن تكون جميع الاختبارات المتبقية (عن بُعد)، بدءًا من يوم الاثنين (30 / 5 / 1443هـ)، حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك حسب الجداول والفترات المقرّرة سلفًا. وكذلك ترحيل جميع الاختبارات المقرّرة في يوم الأحد (29 / 5 / 1443هـ)، إلى يوم الخميس (3 / 6 / 1443هـ)، بحيث تكون الاختبارات -أيضًا- (عن بُعْد)، حسب الجداول والفترات المعدة سابقًا.

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