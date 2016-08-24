شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
قامت باتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 40 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا.
وقال "النصار": تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-08-24
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 40 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا.
وقال "النصار": تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
02:29 PM
اخر تعديل
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
04:54 PM
شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
قامت باتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 40 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا.
وقال "النصار": تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.