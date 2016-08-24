شرطة حائل تضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

قامت باتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 40 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا.

وقال "النصار": تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.