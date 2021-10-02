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"أمانة جدة" تنفذ 400 زيارة لمساكن العمالة وتحذر من تأجيل سداد غرامات رخصة السكن

ضمن جهودها لتحسين جودة الحياة

ضمن جهود أمانة جدة في تحسين مستوى جودة الحياة، وتوفير بيئة حضرية؛ تابعت الفرق الميدانية تطبيق المواصفات والشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية.

وأوضح المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، مستشار أمين جدة، أن أمانة محافظة جدة تقوم بجولات ميدانية بدعم ورئاسة مقام المحافظة، والمكونة من عدة جهات حكومية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط. كما يتم الفحص وأعمال التعقيم للمنشآت وتطبيق الجهات الحكومية المشاركة بدورها في ذلك الجانب.

وأشار المهندس الزهراني إلى أنه جرى رصد أكثر من 400 من المواقع التي تم زيارتها في أحياء جدة، وتحرير المخالفات والغرامات المالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، والعمل مستمر بإذن الله حيال رصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد.

وأضاف المهندس الزهراني أن تلك الاشتراطات للمساكن تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

كما طالبت الأمانة المخالفين بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة عليهم، وإخلاء فوري لغير المرخص وتصحيح وضع مخالفات المرخص منها، وذلك تفاديًا لعقوبات وإجراءات تترتب على المماطلين منهم، وغير الملتزمين بالاشتراطات النظامية.

ودعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر إدارةالبلاغات 940 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تنفذ 400 زيارة لمساكن العمالة وتحذر من تأجيل سداد غرامات رخصة السكن
سبق

ضمن جهود أمانة جدة في تحسين مستوى جودة الحياة، وتوفير بيئة حضرية؛ تابعت الفرق الميدانية تطبيق المواصفات والشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية.

وأوضح المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، مستشار أمين جدة، أن أمانة محافظة جدة تقوم بجولات ميدانية بدعم ورئاسة مقام المحافظة، والمكونة من عدة جهات حكومية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط. كما يتم الفحص وأعمال التعقيم للمنشآت وتطبيق الجهات الحكومية المشاركة بدورها في ذلك الجانب.

وأشار المهندس الزهراني إلى أنه جرى رصد أكثر من 400 من المواقع التي تم زيارتها في أحياء جدة، وتحرير المخالفات والغرامات المالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، والعمل مستمر بإذن الله حيال رصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد.

وأضاف المهندس الزهراني أن تلك الاشتراطات للمساكن تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

كما طالبت الأمانة المخالفين بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة عليهم، وإخلاء فوري لغير المرخص وتصحيح وضع مخالفات المرخص منها، وذلك تفاديًا لعقوبات وإجراءات تترتب على المماطلين منهم، وغير الملتزمين بالاشتراطات النظامية.

ودعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر إدارةالبلاغات 940 .

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
08:02 PM

"أمانة جدة" تنفذ 400 زيارة لمساكن العمالة وتحذر من تأجيل سداد غرامات رخصة السكن

ضمن جهودها لتحسين جودة الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ضمن جهود أمانة جدة في تحسين مستوى جودة الحياة، وتوفير بيئة حضرية؛ تابعت الفرق الميدانية تطبيق المواصفات والشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية.

وأوضح المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، مستشار أمين جدة، أن أمانة محافظة جدة تقوم بجولات ميدانية بدعم ورئاسة مقام المحافظة، والمكونة من عدة جهات حكومية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط. كما يتم الفحص وأعمال التعقيم للمنشآت وتطبيق الجهات الحكومية المشاركة بدورها في ذلك الجانب.

وأشار المهندس الزهراني إلى أنه جرى رصد أكثر من 400 من المواقع التي تم زيارتها في أحياء جدة، وتحرير المخالفات والغرامات المالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، والعمل مستمر بإذن الله حيال رصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد.

وأضاف المهندس الزهراني أن تلك الاشتراطات للمساكن تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

كما طالبت الأمانة المخالفين بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة عليهم، وإخلاء فوري لغير المرخص وتصحيح وضع مخالفات المرخص منها، وذلك تفاديًا لعقوبات وإجراءات تترتب على المماطلين منهم، وغير الملتزمين بالاشتراطات النظامية.

ودعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر إدارةالبلاغات 940 .

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