الاستثمار السعودي يدفع بالعقبة الأردنية "عاصمة الشرق الأوسط للطيران منخفض التكاليف"

شركات عالمية تنطلق من العقبة

وقّعت شركة الشرق الأوسط لصيانة الطائرات السعودية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالأردن اتفاقية لإطلاق شركة طيران "فلاي عقبة" لتكون واقعاً شاهداً على نمو الاستثمار السعودي الأردني المشترك، ويكون مقرها مدينة العقبة.

مما يمهّد بشكل كبير لتصبح العقبة مركز رئيساً للطيران منخفض التكاليف "الاقتصادي" بعد اتفاقيات عالمية مماثلة وهبوط شركات الطيران العالمية منخفض التكلفة إلى العقبة، متجهاً إلى العاصمة عمان ودول أوروبية وعربية وخليجية بأسعار منافسة، وستبدأ العمل بتشغيل طائرتين كمرحلة أولى، وأنها ستعمل على توفير وسائل النقل كافة، وفي مقدمتها الطيران؛ لتسهيل وصول السياح إلى الأردن بشكل عام، ومنطقة المثلث الذهبي بشكل خاص، إلى جانب تسيير رحلات سياحية من العقبة وإليها لعدة وجهات سياحية أوروبية وعربية وخليجية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة لشركة "فلاي عقبة" ناصر العلياني أن هذا المشروع الاستثماري الضخم جاء ثمرة تعاون مشترك بين البلدين؛ لما فيه مصلحة الشعبين ودعماً للاقتصاد الأردني، مشيداً بالجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني الرامية إلى جعل العقبة بوابة الأردن السياحية والتجارية إلى كل دول العالم.

وتعدّ هذه الاتفاقية الثانية بعد توقيع الأردن مع شركة "ويز إير" العالمية منخفضة التكاليف، والتي انطلقت إلى 8 خطوط إلى أوروبا، وتعتبر "ويز إير" إحدى أهم شركات الطيران منخفض التكلفة في العالم؛ إذ تتعامل مع 1.6 مليار زائر في العام، حيث يعتبر موقع الشركة الإلكتروني الخامس عالمياً، ضمن شركات الطيران العالمية، كما يشاهد تطبيق شركة الطيران 2.2 مليار بالعام، والمعروف أن شركتي الطيران منخفض التكاليف إيزي جت وراين إير مستمرتان بتسيير رحلات إلى الأردن.