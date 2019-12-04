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الشباب يخشى مفاجأة الشعلة .. والفيصلي ضيفًا مزعجًا على جدة

في دور الـ 32 من كأس الملك

تُقام اليوم الأربعاء ثلاث مواجهات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ضمن دور الـ 32 من المسابقة.
وعلى ملعب جامعة نجران يواجه فريق نجران نظيره الفتح، ويستضيف فريق الشعلة نظيره الشباب على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ويحل فريق الفيصلي ضيفًا على فريق جدة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يخشى مفاجأة الشعلة .. والفيصلي ضيفًا مزعجًا على جدة
سبق

تُقام اليوم الأربعاء ثلاث مواجهات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ضمن دور الـ 32 من المسابقة.
وعلى ملعب جامعة نجران يواجه فريق نجران نظيره الفتح، ويستضيف فريق الشعلة نظيره الشباب على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ويحل فريق الفيصلي ضيفًا على فريق جدة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
01:36 AM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
02:52 AM

الشباب يخشى مفاجأة الشعلة .. والفيصلي ضيفًا مزعجًا على جدة

في دور الـ 32 من كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُقام اليوم الأربعاء ثلاث مواجهات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ضمن دور الـ 32 من المسابقة.
وعلى ملعب جامعة نجران يواجه فريق نجران نظيره الفتح، ويستضيف فريق الشعلة نظيره الشباب على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ويحل فريق الفيصلي ضيفًا على فريق جدة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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