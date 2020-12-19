النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم صبيا": كثفنا الاستعدادات لبدء 148 ألف طالب وطالبة الاختبارات غدًا

في أكثر من ألف مدرسة بنين وبنات عبر اجتماعات على مستوى الإدارة والمكاتب

كثفت إدارة تعليم صبيا استعداداتها لبداية اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بُعد لأكثر من 148 ألف طالب وطالبة، في أكثر من ألف مدرسة للبنين والبنات، وذلك عبر عديد الاجتماعات على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم.

حيث اجتمع مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي بقادة مكاتب التعليم للحديث عن آليات الاختبارات عن بعد، ونظمت الإدارة أكثر من ساعة دعم فني عن أدوات القياس والتقويم في منصة مدرستي.

وعقدت مكاتب التعليم اجتماعات لمناقشة أعمال الاختبارات، ونفذت وحدات التوجيه بالمكاتب ورش عمل للمرشدين حول التهيئة النفسية للاختبارات عن بعد، وعمل قسم الاختبارات بالإدارة على تعميم الدليل التفسيري للاختبارات، وإطلاع الميدان على الخطة الزمنية لسير الاختبارات لجميع المراحل.

وعلى مستوى الإشراف التربوي والتوجيه والإرشاد، تم التنسيق مع مكاتب التعليم بإعداد خطط الزيارات، ومشاركة قسم التوجيه في التهيئة للاختبارات، والعمل على استقبال الاستفسارات من الطلاب وأولياء الأمور عبر الهاتف الإرشادي، وتصميم محتوى عن الاستذكار السليم ونشره عبر منصة مدرستي.

ونظم مركز الدعم الإلكتروني بالإدارة أكثر من لقاء برؤساء الأقسام وقادة المدارس للحديث عن الاختبارات لطلاب التعليم العام، والتعليم المستمر، وطلاب التربية الخاصة، والتعليم الأهلي، وتم العمل على تسجيل طلبة الانتساب على منصة مدرستي وتفعيل حساباتهم ومعالجة وضع الطلاب المنقولين للإدارة، وتم ربط 260 معلمًا للمرحلة المتوسطة والثانوية في التعليم المستمر بمنصة مدرستي للاستعداد لاختبار 4600 طالب وطالبة في 139 مدرسة معتمدة للتعليم المستمر.

وقدم مدير التعليم شكره للجميع في الميدان على جهودهم الاستعدادية للاختبارات، وشدد على ضرورة رفع جاهزيتهم في التعامل مع أي طارئ أثناء الاختبارات عن بعد وأهمية الدعم والمساندة للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، وضرورة الالتزام بالاحترازات لمن يستلزم اختبارهم حضوريًا من الفاقد الضئيل من الطلاب الذين لم يستطيعوا دخول المنصة واستعاضوا عنها بالبدائل التعليمية كقنوات عين والتكليفات المدرسية مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة لهم.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي فيروس كورونا الجديد تعليم صبيا جازان صبيا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم صبيا": كثفنا الاستعدادات لبدء 148 ألف طالب وطالبة الاختبارات غدًا
سبق

كثفت إدارة تعليم صبيا استعداداتها لبداية اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بُعد لأكثر من 148 ألف طالب وطالبة، في أكثر من ألف مدرسة للبنين والبنات، وذلك عبر عديد الاجتماعات على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم.

حيث اجتمع مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي بقادة مكاتب التعليم للحديث عن آليات الاختبارات عن بعد، ونظمت الإدارة أكثر من ساعة دعم فني عن أدوات القياس والتقويم في منصة مدرستي.

وعقدت مكاتب التعليم اجتماعات لمناقشة أعمال الاختبارات، ونفذت وحدات التوجيه بالمكاتب ورش عمل للمرشدين حول التهيئة النفسية للاختبارات عن بعد، وعمل قسم الاختبارات بالإدارة على تعميم الدليل التفسيري للاختبارات، وإطلاع الميدان على الخطة الزمنية لسير الاختبارات لجميع المراحل.

وعلى مستوى الإشراف التربوي والتوجيه والإرشاد، تم التنسيق مع مكاتب التعليم بإعداد خطط الزيارات، ومشاركة قسم التوجيه في التهيئة للاختبارات، والعمل على استقبال الاستفسارات من الطلاب وأولياء الأمور عبر الهاتف الإرشادي، وتصميم محتوى عن الاستذكار السليم ونشره عبر منصة مدرستي.

ونظم مركز الدعم الإلكتروني بالإدارة أكثر من لقاء برؤساء الأقسام وقادة المدارس للحديث عن الاختبارات لطلاب التعليم العام، والتعليم المستمر، وطلاب التربية الخاصة، والتعليم الأهلي، وتم العمل على تسجيل طلبة الانتساب على منصة مدرستي وتفعيل حساباتهم ومعالجة وضع الطلاب المنقولين للإدارة، وتم ربط 260 معلمًا للمرحلة المتوسطة والثانوية في التعليم المستمر بمنصة مدرستي للاستعداد لاختبار 4600 طالب وطالبة في 139 مدرسة معتمدة للتعليم المستمر.

وقدم مدير التعليم شكره للجميع في الميدان على جهودهم الاستعدادية للاختبارات، وشدد على ضرورة رفع جاهزيتهم في التعامل مع أي طارئ أثناء الاختبارات عن بعد وأهمية الدعم والمساندة للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، وضرورة الالتزام بالاحترازات لمن يستلزم اختبارهم حضوريًا من الفاقد الضئيل من الطلاب الذين لم يستطيعوا دخول المنصة واستعاضوا عنها بالبدائل التعليمية كقنوات عين والتكليفات المدرسية مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة لهم.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
11:14 PM

"تعليم صبيا": كثفنا الاستعدادات لبدء 148 ألف طالب وطالبة الاختبارات غدًا

في أكثر من ألف مدرسة بنين وبنات عبر اجتماعات على مستوى الإدارة والمكاتب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
0
56

كثفت إدارة تعليم صبيا استعداداتها لبداية اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بُعد لأكثر من 148 ألف طالب وطالبة، في أكثر من ألف مدرسة للبنين والبنات، وذلك عبر عديد الاجتماعات على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم.

حيث اجتمع مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي بقادة مكاتب التعليم للحديث عن آليات الاختبارات عن بعد، ونظمت الإدارة أكثر من ساعة دعم فني عن أدوات القياس والتقويم في منصة مدرستي.

وعقدت مكاتب التعليم اجتماعات لمناقشة أعمال الاختبارات، ونفذت وحدات التوجيه بالمكاتب ورش عمل للمرشدين حول التهيئة النفسية للاختبارات عن بعد، وعمل قسم الاختبارات بالإدارة على تعميم الدليل التفسيري للاختبارات، وإطلاع الميدان على الخطة الزمنية لسير الاختبارات لجميع المراحل.

وعلى مستوى الإشراف التربوي والتوجيه والإرشاد، تم التنسيق مع مكاتب التعليم بإعداد خطط الزيارات، ومشاركة قسم التوجيه في التهيئة للاختبارات، والعمل على استقبال الاستفسارات من الطلاب وأولياء الأمور عبر الهاتف الإرشادي، وتصميم محتوى عن الاستذكار السليم ونشره عبر منصة مدرستي.

ونظم مركز الدعم الإلكتروني بالإدارة أكثر من لقاء برؤساء الأقسام وقادة المدارس للحديث عن الاختبارات لطلاب التعليم العام، والتعليم المستمر، وطلاب التربية الخاصة، والتعليم الأهلي، وتم العمل على تسجيل طلبة الانتساب على منصة مدرستي وتفعيل حساباتهم ومعالجة وضع الطلاب المنقولين للإدارة، وتم ربط 260 معلمًا للمرحلة المتوسطة والثانوية في التعليم المستمر بمنصة مدرستي للاستعداد لاختبار 4600 طالب وطالبة في 139 مدرسة معتمدة للتعليم المستمر.

وقدم مدير التعليم شكره للجميع في الميدان على جهودهم الاستعدادية للاختبارات، وشدد على ضرورة رفع جاهزيتهم في التعامل مع أي طارئ أثناء الاختبارات عن بعد وأهمية الدعم والمساندة للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، وضرورة الالتزام بالاحترازات لمن يستلزم اختبارهم حضوريًا من الفاقد الضئيل من الطلاب الذين لم يستطيعوا دخول المنصة واستعاضوا عنها بالبدائل التعليمية كقنوات عين والتكليفات المدرسية مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة لهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,691
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,628
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,698
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,152

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة