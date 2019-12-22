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"هلال جدة" يباشر 135 حالة إسعافية بمعرض الكتاب الدولي منذ افتتاحه

"أبو زيد": الفرق قدمت الخدمة الإسعافية بالمعرض والساحات الخارجية

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمحافظة جدة، وفريق التطوع؛ أكثر من 135 حالة إسعافية بمعرض جدة للكتاب منذ افتتاحه في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، وحتى إغلاقه مساء أمس السبت.

وتفصيلًا: أوضحت الهيئة أنه تم نقل 19 حالة منها إلى المنشآت الطبية، وتنوعت ما بين إصابات بسيطة، وحالات مرضية، وذلك خلال مشاركتها في معرض جدة الدولي للكتاب الخامس، خلال الفترة من 14 إلى 24 ربيع الآخر ١٤٤١هـ، وذلك على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبو زيد: إن مشاركة الهيئة تمثلت في تخصيص أربع فرق إسعافية، وفرقة عناية طبية متقدمة، وعربتين "قولف" إسعافية مُجهزة تجهيزًا كاملًا؛ لسهولة الوصول إلى الحالات في مسارات المعرض، بمشاركة 25 من الكوادر البشرية، وفرق تطوعية مكونة من 40 متطوعًا ومتطوعة، للمساهمة في الأعمال الإسعافية والتوعوية، و6 فرق تطوعية راجلة تتمركز في نقاط إسعافية داخل المعرض متجولة، إضافة إلى الخدمات المساندة والدعم اللوجستي.

وأشار "أبو زيد" إلى أن الفرق الإسعافية قدمت الخدمة الإسعافية لتلك الحالات داخل المعرض وفي الساحات الخارجية.

جدة هيئة الهلال الأحمر معرض جدة للكتاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هلال جدة" يباشر 135 حالة إسعافية بمعرض الكتاب الدولي منذ افتتاحه
سبق

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمحافظة جدة، وفريق التطوع؛ أكثر من 135 حالة إسعافية بمعرض جدة للكتاب منذ افتتاحه في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، وحتى إغلاقه مساء أمس السبت.

وتفصيلًا: أوضحت الهيئة أنه تم نقل 19 حالة منها إلى المنشآت الطبية، وتنوعت ما بين إصابات بسيطة، وحالات مرضية، وذلك خلال مشاركتها في معرض جدة الدولي للكتاب الخامس، خلال الفترة من 14 إلى 24 ربيع الآخر ١٤٤١هـ، وذلك على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبو زيد: إن مشاركة الهيئة تمثلت في تخصيص أربع فرق إسعافية، وفرقة عناية طبية متقدمة، وعربتين "قولف" إسعافية مُجهزة تجهيزًا كاملًا؛ لسهولة الوصول إلى الحالات في مسارات المعرض، بمشاركة 25 من الكوادر البشرية، وفرق تطوعية مكونة من 40 متطوعًا ومتطوعة، للمساهمة في الأعمال الإسعافية والتوعوية، و6 فرق تطوعية راجلة تتمركز في نقاط إسعافية داخل المعرض متجولة، إضافة إلى الخدمات المساندة والدعم اللوجستي.

وأشار "أبو زيد" إلى أن الفرق الإسعافية قدمت الخدمة الإسعافية لتلك الحالات داخل المعرض وفي الساحات الخارجية.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
09:15 PM

"هلال جدة" يباشر 135 حالة إسعافية بمعرض الكتاب الدولي منذ افتتاحه

"أبو زيد": الفرق قدمت الخدمة الإسعافية بالمعرض والساحات الخارجية

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عبدالله الراجحي - جدة
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باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمحافظة جدة، وفريق التطوع؛ أكثر من 135 حالة إسعافية بمعرض جدة للكتاب منذ افتتاحه في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، وحتى إغلاقه مساء أمس السبت.

وتفصيلًا: أوضحت الهيئة أنه تم نقل 19 حالة منها إلى المنشآت الطبية، وتنوعت ما بين إصابات بسيطة، وحالات مرضية، وذلك خلال مشاركتها في معرض جدة الدولي للكتاب الخامس، خلال الفترة من 14 إلى 24 ربيع الآخر ١٤٤١هـ، وذلك على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبو زيد: إن مشاركة الهيئة تمثلت في تخصيص أربع فرق إسعافية، وفرقة عناية طبية متقدمة، وعربتين "قولف" إسعافية مُجهزة تجهيزًا كاملًا؛ لسهولة الوصول إلى الحالات في مسارات المعرض، بمشاركة 25 من الكوادر البشرية، وفرق تطوعية مكونة من 40 متطوعًا ومتطوعة، للمساهمة في الأعمال الإسعافية والتوعوية، و6 فرق تطوعية راجلة تتمركز في نقاط إسعافية داخل المعرض متجولة، إضافة إلى الخدمات المساندة والدعم اللوجستي.

وأشار "أبو زيد" إلى أن الفرق الإسعافية قدمت الخدمة الإسعافية لتلك الحالات داخل المعرض وفي الساحات الخارجية.

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