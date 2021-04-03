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تأجيل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المقررة اليوم إلى الغد

مصادر أرجعت السبب إلى تأخر وصول الوفدين المصري والسوداني للكونغو

أفادت مصادر في وزارة الخارجية السودانية، بتأجيل أولى جلسات جولة المفاوضات التي كانت مقررة، اليوم (السبت)، بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى الغد؛ بسبب تأخر وصول الوفدين السوداني والمصري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسان التي تستضيف المفاوضات، باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وبينت المصادر، أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، سيفتتح جلسة المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضحت أن جولة المفاوضات تستمر يومي الأحد والاثنين، بواقع 4 جلسات يومياً، وتناقش التوصل لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لـ"الشرق".

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تأجيل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المقررة اليوم إلى الغد
سبق

أفادت مصادر في وزارة الخارجية السودانية، بتأجيل أولى جلسات جولة المفاوضات التي كانت مقررة، اليوم (السبت)، بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى الغد؛ بسبب تأخر وصول الوفدين السوداني والمصري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسان التي تستضيف المفاوضات، باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وبينت المصادر، أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، سيفتتح جلسة المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضحت أن جولة المفاوضات تستمر يومي الأحد والاثنين، بواقع 4 جلسات يومياً، وتناقش التوصل لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لـ"الشرق".

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
06:24 PM

تأجيل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المقررة اليوم إلى الغد

مصادر أرجعت السبب إلى تأخر وصول الوفدين المصري والسوداني للكونغو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر في وزارة الخارجية السودانية، بتأجيل أولى جلسات جولة المفاوضات التي كانت مقررة، اليوم (السبت)، بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى الغد؛ بسبب تأخر وصول الوفدين السوداني والمصري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسان التي تستضيف المفاوضات، باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وبينت المصادر، أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، سيفتتح جلسة المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضحت أن جولة المفاوضات تستمر يومي الأحد والاثنين، بواقع 4 جلسات يومياً، وتناقش التوصل لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لـ"الشرق".

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