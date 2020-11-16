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"أوبك+" تناقش ضَعْف الامتثال لتخفيضات الإنتاج

تبحث اللجوء لمزيد من الإجراءات لدعم السوق

ناقشت "أوبك" وحلفاؤها اليوم الاثنين ضَعْف الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي جرى التعهد بها، ووجهوا مزيدًا من الإجراءات لدعم السوق مع تضرر الطلب من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في "أوبك +" أن خيارًا يكتسب الدعم بين "أوبك+"، هو الإبقاء على قيود الإمدادات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميًّا لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى، بدلاً من تقليص الخفض إلى 5.7 مليون برميل يوميًّا في يناير كما هو مطلوب حاليًا.

من جهته، بيّن مصدر من "أوبك +" أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتصالات اليوم ناقش أيضًا الأرقام التي تُظهر امتثال "أوبك +" للقيود التي تعهدت بها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 96 في المئة، وهو أقل مما كان يعتقد في السابق، بمجرد إدراج التخفيضات التعويضية عن فائض الإنتاج السابق من قِبل بعض الدول.

وتجتمع لجنتان من "أوبك +" بشكل افتراضي هذا الأسبوع، وبدأت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها اليوم في الساعة الـ10:00 بتوقيت جرينتش. وتجتمع غدًا لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي يمكن أن توصي بخطوات السياسة لـ"أوبك +".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أوبك+" تناقش ضَعْف الامتثال لتخفيضات الإنتاج
سبق

ناقشت "أوبك" وحلفاؤها اليوم الاثنين ضَعْف الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي جرى التعهد بها، ووجهوا مزيدًا من الإجراءات لدعم السوق مع تضرر الطلب من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في "أوبك +" أن خيارًا يكتسب الدعم بين "أوبك+"، هو الإبقاء على قيود الإمدادات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميًّا لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى، بدلاً من تقليص الخفض إلى 5.7 مليون برميل يوميًّا في يناير كما هو مطلوب حاليًا.

من جهته، بيّن مصدر من "أوبك +" أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتصالات اليوم ناقش أيضًا الأرقام التي تُظهر امتثال "أوبك +" للقيود التي تعهدت بها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 96 في المئة، وهو أقل مما كان يعتقد في السابق، بمجرد إدراج التخفيضات التعويضية عن فائض الإنتاج السابق من قِبل بعض الدول.

وتجتمع لجنتان من "أوبك +" بشكل افتراضي هذا الأسبوع، وبدأت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها اليوم في الساعة الـ10:00 بتوقيت جرينتش. وتجتمع غدًا لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي يمكن أن توصي بخطوات السياسة لـ"أوبك +".

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
08:38 PM

"أوبك+" تناقش ضَعْف الامتثال لتخفيضات الإنتاج

تبحث اللجوء لمزيد من الإجراءات لدعم السوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقشت "أوبك" وحلفاؤها اليوم الاثنين ضَعْف الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي جرى التعهد بها، ووجهوا مزيدًا من الإجراءات لدعم السوق مع تضرر الطلب من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في "أوبك +" أن خيارًا يكتسب الدعم بين "أوبك+"، هو الإبقاء على قيود الإمدادات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميًّا لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر أخرى، بدلاً من تقليص الخفض إلى 5.7 مليون برميل يوميًّا في يناير كما هو مطلوب حاليًا.

من جهته، بيّن مصدر من "أوبك +" أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتصالات اليوم ناقش أيضًا الأرقام التي تُظهر امتثال "أوبك +" للقيود التي تعهدت بها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 96 في المئة، وهو أقل مما كان يعتقد في السابق، بمجرد إدراج التخفيضات التعويضية عن فائض الإنتاج السابق من قِبل بعض الدول.

وتجتمع لجنتان من "أوبك +" بشكل افتراضي هذا الأسبوع، وبدأت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها اليوم في الساعة الـ10:00 بتوقيت جرينتش. وتجتمع غدًا لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي يمكن أن توصي بخطوات السياسة لـ"أوبك +".

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