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"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

بدءاً من اليوم.. تطبيق إلزامية التحصين لدخول رئاسة شؤون الحرمين ومرافقها

تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

تبدأ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة، من اليوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، تطبيق إلزامية التحصين، ومنع دخول غير المحصنين مقرها الرئيس والمرافق التابعة لها، ويأتي ذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والحفاظ على الصحة العامة ومنها اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ‏(محصن- محصن جرعة أولى- محصن متعافٍ) لدخول أيّ منشأة حكومية سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة فايز بن عبدالرحمن الحارثي، إن الإدارة استعدت بكامل طاقمها للتواجد على بوابات المنشآت والمرافق الخارجية للتأكد من تطبيق توكلنا والحالات المسموح بها ومنع المخالفين، مشيراً إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأضاف: تتضمن استعدادات الإدارة تكثيف الجولات الميدانية داخل المسجد الحرام والمبنى الرئيس للرئاسة العامة والمرافق التابعة لها كمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف وغيرها من المرافق للتأكد من تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومتابعة أعمال الرقابة الصحية لحزم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

واختتم: يأتي ذلك بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله-، في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدءاً من اليوم.. تطبيق إلزامية التحصين لدخول رئاسة شؤون الحرمين ومرافقها
سبق

تبدأ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة، من اليوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، تطبيق إلزامية التحصين، ومنع دخول غير المحصنين مقرها الرئيس والمرافق التابعة لها، ويأتي ذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والحفاظ على الصحة العامة ومنها اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ‏(محصن- محصن جرعة أولى- محصن متعافٍ) لدخول أيّ منشأة حكومية سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة فايز بن عبدالرحمن الحارثي، إن الإدارة استعدت بكامل طاقمها للتواجد على بوابات المنشآت والمرافق الخارجية للتأكد من تطبيق توكلنا والحالات المسموح بها ومنع المخالفين، مشيراً إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأضاف: تتضمن استعدادات الإدارة تكثيف الجولات الميدانية داخل المسجد الحرام والمبنى الرئيس للرئاسة العامة والمرافق التابعة لها كمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف وغيرها من المرافق للتأكد من تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومتابعة أعمال الرقابة الصحية لحزم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

واختتم: يأتي ذلك بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله-، في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
09:27 AM

بدءاً من اليوم.. تطبيق إلزامية التحصين لدخول رئاسة شؤون الحرمين ومرافقها

تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبدأ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة، من اليوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، تطبيق إلزامية التحصين، ومنع دخول غير المحصنين مقرها الرئيس والمرافق التابعة لها، ويأتي ذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والحفاظ على الصحة العامة ومنها اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ‏(محصن- محصن جرعة أولى- محصن متعافٍ) لدخول أيّ منشأة حكومية سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة فايز بن عبدالرحمن الحارثي، إن الإدارة استعدت بكامل طاقمها للتواجد على بوابات المنشآت والمرافق الخارجية للتأكد من تطبيق توكلنا والحالات المسموح بها ومنع المخالفين، مشيراً إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأضاف: تتضمن استعدادات الإدارة تكثيف الجولات الميدانية داخل المسجد الحرام والمبنى الرئيس للرئاسة العامة والمرافق التابعة لها كمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف وغيرها من المرافق للتأكد من تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومتابعة أعمال الرقابة الصحية لحزم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

واختتم: يأتي ذلك بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله-، في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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