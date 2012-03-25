النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية

هيئة القناة أعلنت تعديل نظام عبور السفن ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة

قررت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، تعديل نظام عبور السفن بالمجرى المائي؛ ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة؛ لافتة إلى أن 8 زوارق قَطْر تعمل على تعويم سفينة حاويات ضخمة جَنَحت في القناة بسبب رياح قوية وعاصفة ترابية.

وذكرت الهيئة في بيان أنها "لا تدخر جهدًا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية، والجهود مستمرة لتعويم سفينة الحاويات".

وقال مصدران كبيران بقطاع الملاحة: إن الهيئة قررت تعديل نظام عبور السفن؛ ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة.

وكانت سفينة الحاويات "إيفرجيفن"، البالغ وزنها 220 ألف طن وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية "Evergreen"، ومسجلة في بنما، قد جنحت مؤخرًا في القناة، وتسببت في إيقاف الملاحة بها وفق "رويترز".

وقالت "إفرجرين"، التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة: إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة "رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية
سبق

قررت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، تعديل نظام عبور السفن بالمجرى المائي؛ ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة؛ لافتة إلى أن 8 زوارق قَطْر تعمل على تعويم سفينة حاويات ضخمة جَنَحت في القناة بسبب رياح قوية وعاصفة ترابية.

وذكرت الهيئة في بيان أنها "لا تدخر جهدًا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية، والجهود مستمرة لتعويم سفينة الحاويات".

وقال مصدران كبيران بقطاع الملاحة: إن الهيئة قررت تعديل نظام عبور السفن؛ ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة.

وكانت سفينة الحاويات "إيفرجيفن"، البالغ وزنها 220 ألف طن وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية "Evergreen"، ومسجلة في بنما، قد جنحت مؤخرًا في القناة، وتسببت في إيقاف الملاحة بها وفق "رويترز".

وقالت "إفرجرين"، التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة: إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة "رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح".

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:39 PM

إغلاق قناة السويس.. 8 زوارق قَطْر تعمل على فتح المجرى المائي وتعويم الحاوية

هيئة القناة أعلنت تعديل نظام عبور السفن ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
11,043

قررت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، تعديل نظام عبور السفن بالمجرى المائي؛ ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة؛ لافتة إلى أن 8 زوارق قَطْر تعمل على تعويم سفينة حاويات ضخمة جَنَحت في القناة بسبب رياح قوية وعاصفة ترابية.

وذكرت الهيئة في بيان أنها "لا تدخر جهدًا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية، والجهود مستمرة لتعويم سفينة الحاويات".

وقال مصدران كبيران بقطاع الملاحة: إن الهيئة قررت تعديل نظام عبور السفن؛ ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة.

وكانت سفينة الحاويات "إيفرجيفن"، البالغ وزنها 220 ألف طن وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية "Evergreen"، ومسجلة في بنما، قد جنحت مؤخرًا في القناة، وتسببت في إيقاف الملاحة بها وفق "رويترز".

وقالت "إفرجرين"، التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة: إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة "رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,543
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,511
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة