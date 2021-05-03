"النقد الدولي" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.1% خلال 2021
رجّح ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 3.9%
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أنه يتوقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي بنسبة 2.1 في المائة هذا العام.
وأوضح الصندوق في بيان نقلته "رويترز" أن النمو غير النفطي المتوقع عند 3.9 في المائة هذا العام، في حين من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي 0.5 في المائة في ضوء مستويات الإنتاج المتفق عليها في إطار "أوبك+".
"النقد الدولي" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.1% خلال 2021
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-05-03
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أنه يتوقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي بنسبة 2.1 في المائة هذا العام.
وأوضح الصندوق في بيان نقلته "رويترز" أن النمو غير النفطي المتوقع عند 3.9 في المائة هذا العام، في حين من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي 0.5 في المائة في ضوء مستويات الإنتاج المتفق عليها في إطار "أوبك+".
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
05:48 PM
"النقد الدولي" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.1% خلال 2021
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أنه يتوقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي بنسبة 2.1 في المائة هذا العام.
وأوضح الصندوق في بيان نقلته "رويترز" أن النمو غير النفطي المتوقع عند 3.9 في المائة هذا العام، في حين من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي 0.5 في المائة في ضوء مستويات الإنتاج المتفق عليها في إطار "أوبك+".