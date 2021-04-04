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وزير الداخلية: ضبط وإحباط تهريب 90 مليون حبة أمفيتامين و7.9 طن حشيش

خلال 3 أشهر فقط.. وتنسيق مستمر وتعاون خارجي مع الدول الشقيقة والصديقة

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف اليوم: إن الجهات الأمنية وشركاءها تتصدى للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا.

وأضاف: تمكنت الجهات المختصة خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة أمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلوجرام من الكوكايين. كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم.

وتابع: أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات.. حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية: ضبط وإحباط تهريب 90 مليون حبة أمفيتامين و7.9 طن حشيش
سبق

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف اليوم: إن الجهات الأمنية وشركاءها تتصدى للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا.

وأضاف: تمكنت الجهات المختصة خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة أمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلوجرام من الكوكايين. كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم.

وتابع: أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات.. حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
03:14 PM

وزير الداخلية: ضبط وإحباط تهريب 90 مليون حبة أمفيتامين و7.9 طن حشيش

خلال 3 أشهر فقط.. وتنسيق مستمر وتعاون خارجي مع الدول الشقيقة والصديقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف اليوم: إن الجهات الأمنية وشركاءها تتصدى للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا.

وأضاف: تمكنت الجهات المختصة خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة أمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلوجرام من الكوكايين. كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم.

وتابع: أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات.. حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه.

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