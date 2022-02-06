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"تقويم التعليم والتدريب" توقع اتفاقية برامج في جامعة "فهد للبترول"

شملت اعتماد 6 برامج في البكالوريوس و3 على مستوى الدبلوم المتوسط

وقَّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم، اتفاقية اعتماد تسعة برامج أكاديمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بمقر الجامعة في الظهران.

ومثَّل الهيئة في التوقيع المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد بن صالح باشماخ، فيما مثل الجامعة نائب رئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور مسفر الزهراني.

وشملت الاتفاقية اعتماد (6) برامج في مرحلة البكالوريوس هي (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العمارة، الجيوفيزياء، الجيولوجيا)، إضافة إلى ثلاثة برامج على مستوى الدبلوم المتوسط هي (التسويق، الحاسب وتقنية المعلومات، المحاسبة).

من جهة أخرى، وقعت الهيئة اتفاقية اعتماد (3) برامج أكاديمية في مرحلة البكالوريوس في كلية محمد المانع للعلوم الطبية، شملت تخصصات (العلوم في الرعاية التنفسية، العلوم في العلاج الطبيعي، العلوم في علوم المختبرات الإكلينيكية)، حيث مثل الهيئة الدكتور باشماخ، فيما مثل الكلية المشرف عليها الدكتورة عائشة المانع، بمقر الكلية بالدمام.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

وتسهم أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز "اعتماد" في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وتعمل على تعزيزها بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، إضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها.

الظهران هيئة تقويم التعليم والتدريب المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اعتماد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم والتدريب" توقع اتفاقية برامج في جامعة "فهد للبترول"
سبق

وقَّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم، اتفاقية اعتماد تسعة برامج أكاديمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بمقر الجامعة في الظهران.

ومثَّل الهيئة في التوقيع المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد بن صالح باشماخ، فيما مثل الجامعة نائب رئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور مسفر الزهراني.

وشملت الاتفاقية اعتماد (6) برامج في مرحلة البكالوريوس هي (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العمارة، الجيوفيزياء، الجيولوجيا)، إضافة إلى ثلاثة برامج على مستوى الدبلوم المتوسط هي (التسويق، الحاسب وتقنية المعلومات، المحاسبة).

من جهة أخرى، وقعت الهيئة اتفاقية اعتماد (3) برامج أكاديمية في مرحلة البكالوريوس في كلية محمد المانع للعلوم الطبية، شملت تخصصات (العلوم في الرعاية التنفسية، العلوم في العلاج الطبيعي، العلوم في علوم المختبرات الإكلينيكية)، حيث مثل الهيئة الدكتور باشماخ، فيما مثل الكلية المشرف عليها الدكتورة عائشة المانع، بمقر الكلية بالدمام.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

وتسهم أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز "اعتماد" في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وتعمل على تعزيزها بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، إضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
10:05 PM

"تقويم التعليم والتدريب" توقع اتفاقية برامج في جامعة "فهد للبترول"

شملت اعتماد 6 برامج في البكالوريوس و3 على مستوى الدبلوم المتوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقَّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم، اتفاقية اعتماد تسعة برامج أكاديمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بمقر الجامعة في الظهران.

ومثَّل الهيئة في التوقيع المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد بن صالح باشماخ، فيما مثل الجامعة نائب رئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور مسفر الزهراني.

وشملت الاتفاقية اعتماد (6) برامج في مرحلة البكالوريوس هي (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العمارة، الجيوفيزياء، الجيولوجيا)، إضافة إلى ثلاثة برامج على مستوى الدبلوم المتوسط هي (التسويق، الحاسب وتقنية المعلومات، المحاسبة).

من جهة أخرى، وقعت الهيئة اتفاقية اعتماد (3) برامج أكاديمية في مرحلة البكالوريوس في كلية محمد المانع للعلوم الطبية، شملت تخصصات (العلوم في الرعاية التنفسية، العلوم في العلاج الطبيعي، العلوم في علوم المختبرات الإكلينيكية)، حيث مثل الهيئة الدكتور باشماخ، فيما مثل الكلية المشرف عليها الدكتورة عائشة المانع، بمقر الكلية بالدمام.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

وتسهم أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز "اعتماد" في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، وتعمل على تعزيزها بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية لتحديد وتحديث مخرجات التعلم من المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، إضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها.

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