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الباحة.. الجالية السودانية تناشد مساعدتها في البحث عن راعٍ مفقود

اختفت آثاره منذ 3 أيام.. والجهات الأمنية تواصل مساعيها للعثور عليه

ناشد عدد من أبناء الجالية السودانية بمحافظة العقيق في منطقة الباحة المواطنين والمقيمين البحث عن المقيم السوداني الذي فُقد منذ 3 أيام بعد عودته من مستشفى الملك فهد بالباحة.

وقال لـ"سبق" الدكتور محمد الطيب: "فقدنا المقيم السوداني عوض الكريم أحمد علي، الذي يعمل راعي أغنام، منذ الأربعاء بعد عودته من المستشفى. وكان يرتدي ثوبًا رماديًّا، وشماغًا بنيويًّا، ويحمل علاجات، ومعه جواز سفره وإقامته".

وأضاف: "هو فاقد للذاكرة جزئيًّا إثر حادث حركة تعرّض له قبل أسبوعَين. وبتتبُّع الجهات الأمنية لسيره اتضح أن آخر اتصال للمفقود كان عند موقع وادي اللحيان بمحافظة العقيق".

واختتم: "الجهات الأمنية تكثف البحث في هذه الأثناء عنه، إضافة لفرقة من المتطوعين الآخرين. ونرجو كل من يتعرف عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقمَيْن 0550437001 – 0539051191".

مفقود الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. الجالية السودانية تناشد مساعدتها في البحث عن راعٍ مفقود
سبق

ناشد عدد من أبناء الجالية السودانية بمحافظة العقيق في منطقة الباحة المواطنين والمقيمين البحث عن المقيم السوداني الذي فُقد منذ 3 أيام بعد عودته من مستشفى الملك فهد بالباحة.

وقال لـ"سبق" الدكتور محمد الطيب: "فقدنا المقيم السوداني عوض الكريم أحمد علي، الذي يعمل راعي أغنام، منذ الأربعاء بعد عودته من المستشفى. وكان يرتدي ثوبًا رماديًّا، وشماغًا بنيويًّا، ويحمل علاجات، ومعه جواز سفره وإقامته".

وأضاف: "هو فاقد للذاكرة جزئيًّا إثر حادث حركة تعرّض له قبل أسبوعَين. وبتتبُّع الجهات الأمنية لسيره اتضح أن آخر اتصال للمفقود كان عند موقع وادي اللحيان بمحافظة العقيق".

واختتم: "الجهات الأمنية تكثف البحث في هذه الأثناء عنه، إضافة لفرقة من المتطوعين الآخرين. ونرجو كل من يتعرف عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقمَيْن 0550437001 – 0539051191".

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
08:39 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
09:24 PM

الباحة.. الجالية السودانية تناشد مساعدتها في البحث عن راعٍ مفقود

اختفت آثاره منذ 3 أيام.. والجهات الأمنية تواصل مساعيها للعثور عليه

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
3,735

ناشد عدد من أبناء الجالية السودانية بمحافظة العقيق في منطقة الباحة المواطنين والمقيمين البحث عن المقيم السوداني الذي فُقد منذ 3 أيام بعد عودته من مستشفى الملك فهد بالباحة.

وقال لـ"سبق" الدكتور محمد الطيب: "فقدنا المقيم السوداني عوض الكريم أحمد علي، الذي يعمل راعي أغنام، منذ الأربعاء بعد عودته من المستشفى. وكان يرتدي ثوبًا رماديًّا، وشماغًا بنيويًّا، ويحمل علاجات، ومعه جواز سفره وإقامته".

وأضاف: "هو فاقد للذاكرة جزئيًّا إثر حادث حركة تعرّض له قبل أسبوعَين. وبتتبُّع الجهات الأمنية لسيره اتضح أن آخر اتصال للمفقود كان عند موقع وادي اللحيان بمحافظة العقيق".

واختتم: "الجهات الأمنية تكثف البحث في هذه الأثناء عنه، إضافة لفرقة من المتطوعين الآخرين. ونرجو كل من يتعرف عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على الرقمَيْن 0550437001 – 0539051191".

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