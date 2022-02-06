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منجزات نوعية لـ"تعليم صبيا" في برنامج موهبة ومبادرة الموهوبين العرب والنشاط الكشفي

بمشاركة 585 طالباً وطالبة من الموهوبين في جميع التخصصات والمسارات

ترشح ثلاثة طلبة من تعليم صبيا إلى ملتقى الربيع ٢٠٢٢م وذلك ضمن برنامج موهبة الأولمبيادات الدولية، ومثَّل تعليم صبيا في هذا الملتقى الطالب أحمد حيدر مشيخي في تخصص العلوم، والطالبتان ريتال غالب زين الدين في تخصص العلوم، وكاذية حسن غزواني في الأحياء.

وكان الطلبة المترشحون قد شاركوا في برامج ملتقى الشتاء 2022م التي انطلقت يوم الخميس 2022/1/6م وذلك ضمن استعدادات برنامج “موهبة” للأولمبيادات الدولية بمشاركة 585 طالباً وطالبة من الطلبة الموهوبين، في جميع التخصصات والمسارات وهي: ‏(الرياضيات– المعلوماتية– الكيمياء– الفيزياء– الأحياء– العلوم).

وفي منجز آخر حقق الطالب عبد السلام رستم نسيب من ثانوية كرامة ضمن أعلى تصنيف موهبة استثنائية على مستوى الوطن العربي في مبادرة الموهوبين العرب، وذلك ضمن ٥٧ موهوباً سعودياً كانت أعلنت نتائجهم مؤسسة “موهبة”، ومنظمة “الألكسو” ضمن النسخة الأولى من مبادرة “الموهوبين العرب” التي تهدف إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي.

من جانب آخر، حصلت كشافة إدارة تعليم صبيا على المستوى الذهبي في مسابقة الاحتفاء باليوم الوطني ٩١- وفق ما أعلنته جمعية الكشافة العربية السعودية بعد التفاعل النوعي للاحتفاء باليوم الوطني في حوالي ١٢٠٠ مدرسة للبنين والبنات و١٠ مكاتب تعليم في ٩ محافظات تشرف عليها الإدارة تعليمياً حيث تضمنت الاحتفالات تنفيذ عدة برامج وفعاليات ثقافية وفنية وتعليمية وفق الإجراءات الاحترازية، إضافة للحفل المركزي الذي أقامته إدارة التعليم، ما أسهم في حصد الإدارة المستوى الذهبي على مستوى المملكة ضمن ١٥ إدارة تعليم.

من جانبه، هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلبة المترشحين إلى ملتقى الربيع وذلك ضمن برامج موهبة ٢٠٢٢، كما هنأ طالب ثانوية كرامة الحاصل على أعلى تصنيف استثنائي في مبادرة الموهوبين العرب، وقدم شكره لأولياء أمور الطلبة، ولقسم النشاط العلمي للبنين والبنات وقسم الموهوبين لدعمهم ومساندتهم للطلبة.

كما بارك الدكتور "الخرمي" للنشاط الكشفي بتعليم صبيا على حصده المستوى الذهبي في مسابقة الاحتفاء باليوم الوطني ٩١ مقدماً شكره للنشاط الكشفي ومشرفيه، مشيراً إلى أن هذا التميز هو نتائج ما تحظى به إدارة التعليم من دعم كبير من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم وما تقدمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع من برامج ومسابقات نوعية على المستوى الوطني والدولي، إضافة لما تقدمه جمعية الكشافة السعودية الشريك الرئيسي من برامج وفعاليات نوعية.

صبيا تعليم صبيا موهبة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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منجزات نوعية لـ"تعليم صبيا" في برنامج موهبة ومبادرة الموهوبين العرب والنشاط الكشفي
سبق

ترشح ثلاثة طلبة من تعليم صبيا إلى ملتقى الربيع ٢٠٢٢م وذلك ضمن برنامج موهبة الأولمبيادات الدولية، ومثَّل تعليم صبيا في هذا الملتقى الطالب أحمد حيدر مشيخي في تخصص العلوم، والطالبتان ريتال غالب زين الدين في تخصص العلوم، وكاذية حسن غزواني في الأحياء.

وكان الطلبة المترشحون قد شاركوا في برامج ملتقى الشتاء 2022م التي انطلقت يوم الخميس 2022/1/6م وذلك ضمن استعدادات برنامج “موهبة” للأولمبيادات الدولية بمشاركة 585 طالباً وطالبة من الطلبة الموهوبين، في جميع التخصصات والمسارات وهي: ‏(الرياضيات– المعلوماتية– الكيمياء– الفيزياء– الأحياء– العلوم).

وفي منجز آخر حقق الطالب عبد السلام رستم نسيب من ثانوية كرامة ضمن أعلى تصنيف موهبة استثنائية على مستوى الوطن العربي في مبادرة الموهوبين العرب، وذلك ضمن ٥٧ موهوباً سعودياً كانت أعلنت نتائجهم مؤسسة “موهبة”، ومنظمة “الألكسو” ضمن النسخة الأولى من مبادرة “الموهوبين العرب” التي تهدف إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي.

من جانب آخر، حصلت كشافة إدارة تعليم صبيا على المستوى الذهبي في مسابقة الاحتفاء باليوم الوطني ٩١- وفق ما أعلنته جمعية الكشافة العربية السعودية بعد التفاعل النوعي للاحتفاء باليوم الوطني في حوالي ١٢٠٠ مدرسة للبنين والبنات و١٠ مكاتب تعليم في ٩ محافظات تشرف عليها الإدارة تعليمياً حيث تضمنت الاحتفالات تنفيذ عدة برامج وفعاليات ثقافية وفنية وتعليمية وفق الإجراءات الاحترازية، إضافة للحفل المركزي الذي أقامته إدارة التعليم، ما أسهم في حصد الإدارة المستوى الذهبي على مستوى المملكة ضمن ١٥ إدارة تعليم.

من جانبه، هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلبة المترشحين إلى ملتقى الربيع وذلك ضمن برامج موهبة ٢٠٢٢، كما هنأ طالب ثانوية كرامة الحاصل على أعلى تصنيف استثنائي في مبادرة الموهوبين العرب، وقدم شكره لأولياء أمور الطلبة، ولقسم النشاط العلمي للبنين والبنات وقسم الموهوبين لدعمهم ومساندتهم للطلبة.

كما بارك الدكتور "الخرمي" للنشاط الكشفي بتعليم صبيا على حصده المستوى الذهبي في مسابقة الاحتفاء باليوم الوطني ٩١ مقدماً شكره للنشاط الكشفي ومشرفيه، مشيراً إلى أن هذا التميز هو نتائج ما تحظى به إدارة التعليم من دعم كبير من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم وما تقدمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع من برامج ومسابقات نوعية على المستوى الوطني والدولي، إضافة لما تقدمه جمعية الكشافة السعودية الشريك الرئيسي من برامج وفعاليات نوعية.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
10:01 PM

منجزات نوعية لـ"تعليم صبيا" في برنامج موهبة ومبادرة الموهوبين العرب والنشاط الكشفي

بمشاركة 585 طالباً وطالبة من الموهوبين في جميع التخصصات والمسارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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ترشح ثلاثة طلبة من تعليم صبيا إلى ملتقى الربيع ٢٠٢٢م وذلك ضمن برنامج موهبة الأولمبيادات الدولية، ومثَّل تعليم صبيا في هذا الملتقى الطالب أحمد حيدر مشيخي في تخصص العلوم، والطالبتان ريتال غالب زين الدين في تخصص العلوم، وكاذية حسن غزواني في الأحياء.

وكان الطلبة المترشحون قد شاركوا في برامج ملتقى الشتاء 2022م التي انطلقت يوم الخميس 2022/1/6م وذلك ضمن استعدادات برنامج “موهبة” للأولمبيادات الدولية بمشاركة 585 طالباً وطالبة من الطلبة الموهوبين، في جميع التخصصات والمسارات وهي: ‏(الرياضيات– المعلوماتية– الكيمياء– الفيزياء– الأحياء– العلوم).

وفي منجز آخر حقق الطالب عبد السلام رستم نسيب من ثانوية كرامة ضمن أعلى تصنيف موهبة استثنائية على مستوى الوطن العربي في مبادرة الموهوبين العرب، وذلك ضمن ٥٧ موهوباً سعودياً كانت أعلنت نتائجهم مؤسسة “موهبة”، ومنظمة “الألكسو” ضمن النسخة الأولى من مبادرة “الموهوبين العرب” التي تهدف إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي.

من جانب آخر، حصلت كشافة إدارة تعليم صبيا على المستوى الذهبي في مسابقة الاحتفاء باليوم الوطني ٩١- وفق ما أعلنته جمعية الكشافة العربية السعودية بعد التفاعل النوعي للاحتفاء باليوم الوطني في حوالي ١٢٠٠ مدرسة للبنين والبنات و١٠ مكاتب تعليم في ٩ محافظات تشرف عليها الإدارة تعليمياً حيث تضمنت الاحتفالات تنفيذ عدة برامج وفعاليات ثقافية وفنية وتعليمية وفق الإجراءات الاحترازية، إضافة للحفل المركزي الذي أقامته إدارة التعليم، ما أسهم في حصد الإدارة المستوى الذهبي على مستوى المملكة ضمن ١٥ إدارة تعليم.

من جانبه، هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلبة المترشحين إلى ملتقى الربيع وذلك ضمن برامج موهبة ٢٠٢٢، كما هنأ طالب ثانوية كرامة الحاصل على أعلى تصنيف استثنائي في مبادرة الموهوبين العرب، وقدم شكره لأولياء أمور الطلبة، ولقسم النشاط العلمي للبنين والبنات وقسم الموهوبين لدعمهم ومساندتهم للطلبة.

كما بارك الدكتور "الخرمي" للنشاط الكشفي بتعليم صبيا على حصده المستوى الذهبي في مسابقة الاحتفاء باليوم الوطني ٩١ مقدماً شكره للنشاط الكشفي ومشرفيه، مشيراً إلى أن هذا التميز هو نتائج ما تحظى به إدارة التعليم من دعم كبير من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم وما تقدمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع من برامج ومسابقات نوعية على المستوى الوطني والدولي، إضافة لما تقدمه جمعية الكشافة السعودية الشريك الرئيسي من برامج وفعاليات نوعية.

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