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ولي العهد يستعرض مع ملك الأردن العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية

على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار.

حضر اللقاء: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

فيما حضر اللقاء من الجانب الأردني: وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونه، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصاديّة الدكتور محمد العسعس، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يستعرض مع ملك الأردن العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار.

حضر اللقاء: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

فيما حضر اللقاء من الجانب الأردني: وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونه، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصاديّة الدكتور محمد العسعس، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
06:36 PM

ولي العهد يستعرض مع ملك الأردن العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية

على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار.

حضر اللقاء: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

فيما حضر اللقاء من الجانب الأردني: وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونه، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصاديّة الدكتور محمد العسعس، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد.

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