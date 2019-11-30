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هطولات السبت .. المسند يرسم خريطتها متوقعاً انخفاضاً في درجات الحرارة

فنّد المتداول حول دخول المربعانية غداً: الاختلاف بين 1 حتى 7 ديسمبر

فنّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند؛ المتداول حول دخول المربعانية، غداً، مؤكداً أن الأمر يختلف من حساب إلى آخر.

وقال المسند؛ صباح اليوم: بعض الحسابات الدارجة تُدخل #المربعانية غداً، وموعد دخول #المربعانية يختلف من حساب لآخر، ويقع الاختلاف ما بين 1 ديسمبر حتى 7 منه، وغداً دخول المربعانية وفقاً لحساب ابن بسام الفلكي (في 1 ديسمبر في كل عام) .. ولا يزال الليل يطول بمقدار 40 ثانية يومياً وسط المملكة.

وحول أجواء اليوم قال: تستمر التوقعات المطرية اليوم، على أجزاءٍ من مناطق: #عسير #الباحة #جازان، ومرتفعات #مكة المكرّمة، وربما #الجوف.

وأضاف: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة قريباً من منتصف الأسبوع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى السواحل منها، كذلك على منطقة جازان، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

حالة الطقس #المربعانية الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات السبت .. المسند يرسم خريطتها متوقعاً انخفاضاً في درجات الحرارة
سبق

فنّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند؛ المتداول حول دخول المربعانية، غداً، مؤكداً أن الأمر يختلف من حساب إلى آخر.

وقال المسند؛ صباح اليوم: بعض الحسابات الدارجة تُدخل #المربعانية غداً، وموعد دخول #المربعانية يختلف من حساب لآخر، ويقع الاختلاف ما بين 1 ديسمبر حتى 7 منه، وغداً دخول المربعانية وفقاً لحساب ابن بسام الفلكي (في 1 ديسمبر في كل عام) .. ولا يزال الليل يطول بمقدار 40 ثانية يومياً وسط المملكة.

وحول أجواء اليوم قال: تستمر التوقعات المطرية اليوم، على أجزاءٍ من مناطق: #عسير #الباحة #جازان، ومرتفعات #مكة المكرّمة، وربما #الجوف.

وأضاف: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة قريباً من منتصف الأسبوع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى السواحل منها، كذلك على منطقة جازان، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
10:28 AM

هطولات السبت .. المسند يرسم خريطتها متوقعاً انخفاضاً في درجات الحرارة

فنّد المتداول حول دخول المربعانية غداً: الاختلاف بين 1 حتى 7 ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فنّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبد الله المسند؛ المتداول حول دخول المربعانية، غداً، مؤكداً أن الأمر يختلف من حساب إلى آخر.

وقال المسند؛ صباح اليوم: بعض الحسابات الدارجة تُدخل #المربعانية غداً، وموعد دخول #المربعانية يختلف من حساب لآخر، ويقع الاختلاف ما بين 1 ديسمبر حتى 7 منه، وغداً دخول المربعانية وفقاً لحساب ابن بسام الفلكي (في 1 ديسمبر في كل عام) .. ولا يزال الليل يطول بمقدار 40 ثانية يومياً وسط المملكة.

وحول أجواء اليوم قال: تستمر التوقعات المطرية اليوم، على أجزاءٍ من مناطق: #عسير #الباحة #جازان، ومرتفعات #مكة المكرّمة، وربما #الجوف.

وأضاف: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة قريباً من منتصف الأسبوع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى السواحل منها، كذلك على منطقة جازان، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

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