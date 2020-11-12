النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السديري": إشادة خادم الحرمين برؤية 2030 فخر لكل شباب وشابات الوطن

نوّه نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقًا الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، بمضامين الخطاب الملكي التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي ألقاه خلال افتتاحه -أيده الله- لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي أثبت أن المملكة ملتزمة بمواقفها الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية وعلى رأسها قضية فلسطين، من خلال دعمها ونصرتها في مختلف المحافل الدولية.

وأبان أن ذلك يعد دليلاً قاطعًا على أن المملكة منذ تأسيسها على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى يومنا هذا ماضية في تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تقوم على خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والعمل على تحقيق المحبة والتعاون والسلام مع المجتمع الدولي ومحاربة الإرهاب والتطرف والجماعات الإرهابية.

وأوضح "السديري" أن ما تحقق من نجاح عظيم في تنظيم الحج الاستثنائي لعام 1441هـ، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في موسم الحج لسلامة حجاج بيت الله الحرام، خير برهان على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادة قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله –وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى جهود بلادنا العظيمة بالتزامن مع ترأس المملكة الدورة الحالية لمجموعة العشرين وجهودها الدائمة للمحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية.

وأكد "السديري" أن إشادة خادم الحرمين الشريفين برؤية المملكة 2030 ونتائجها التي تحققت منذ إعلان صانع السعودية الجديدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عن انطلاقها يعد مصدر فخر واعتزاز لكل شباب وشابات وطننا الشامخ.

واختتم "السديري" سائلاً الله -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله –وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن ينفع بجهودهم الإسلام والمسلمين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السديري": إشادة خادم الحرمين برؤية 2030 فخر لكل شباب وشابات الوطن
سبق

نوّه نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقًا الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، بمضامين الخطاب الملكي التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي ألقاه خلال افتتاحه -أيده الله- لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي أثبت أن المملكة ملتزمة بمواقفها الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية وعلى رأسها قضية فلسطين، من خلال دعمها ونصرتها في مختلف المحافل الدولية.

وأبان أن ذلك يعد دليلاً قاطعًا على أن المملكة منذ تأسيسها على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى يومنا هذا ماضية في تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تقوم على خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والعمل على تحقيق المحبة والتعاون والسلام مع المجتمع الدولي ومحاربة الإرهاب والتطرف والجماعات الإرهابية.

وأوضح "السديري" أن ما تحقق من نجاح عظيم في تنظيم الحج الاستثنائي لعام 1441هـ، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في موسم الحج لسلامة حجاج بيت الله الحرام، خير برهان على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادة قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله –وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى جهود بلادنا العظيمة بالتزامن مع ترأس المملكة الدورة الحالية لمجموعة العشرين وجهودها الدائمة للمحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية.

وأكد "السديري" أن إشادة خادم الحرمين الشريفين برؤية المملكة 2030 ونتائجها التي تحققت منذ إعلان صانع السعودية الجديدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عن انطلاقها يعد مصدر فخر واعتزاز لكل شباب وشابات وطننا الشامخ.

واختتم "السديري" سائلاً الله -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله –وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن ينفع بجهودهم الإسلام والمسلمين.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
11:12 PM

"السديري": إشادة خادم الحرمين برؤية 2030 فخر لكل شباب وشابات الوطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
396

نوّه نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقًا الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، بمضامين الخطاب الملكي التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي ألقاه خلال افتتاحه -أيده الله- لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي أثبت أن المملكة ملتزمة بمواقفها الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية وعلى رأسها قضية فلسطين، من خلال دعمها ونصرتها في مختلف المحافل الدولية.

وأبان أن ذلك يعد دليلاً قاطعًا على أن المملكة منذ تأسيسها على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى يومنا هذا ماضية في تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تقوم على خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والعمل على تحقيق المحبة والتعاون والسلام مع المجتمع الدولي ومحاربة الإرهاب والتطرف والجماعات الإرهابية.

وأوضح "السديري" أن ما تحقق من نجاح عظيم في تنظيم الحج الاستثنائي لعام 1441هـ، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في موسم الحج لسلامة حجاج بيت الله الحرام، خير برهان على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادة قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله –وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى جهود بلادنا العظيمة بالتزامن مع ترأس المملكة الدورة الحالية لمجموعة العشرين وجهودها الدائمة للمحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية.

وأكد "السديري" أن إشادة خادم الحرمين الشريفين برؤية المملكة 2030 ونتائجها التي تحققت منذ إعلان صانع السعودية الجديدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عن انطلاقها يعد مصدر فخر واعتزاز لكل شباب وشابات وطننا الشامخ.

واختتم "السديري" سائلاً الله -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله –وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن ينفع بجهودهم الإسلام والمسلمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,764
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,016
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,261
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,225

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة