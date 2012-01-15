النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نفادُ تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني.. بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد

يقام على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض

أُعلن، قبل قليل، عن نفاد التذاكر التي طُرحت للبيع، لحضور نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد، مساء غد الأحد، وتحديدًا عند الساعة 9:30، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض.

وتمت مراعاة حضور الجمهور، للمرة الثانية في هذه النسخة من كأس السوبر، 50% من السعة المسموح بها من المدرجات؛ بسبب القيود الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
نفادُ تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني.. بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد
سبق

أُعلن، قبل قليل، عن نفاد التذاكر التي طُرحت للبيع، لحضور نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد، مساء غد الأحد، وتحديدًا عند الساعة 9:30، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض.

وتمت مراعاة حضور الجمهور، للمرة الثانية في هذه النسخة من كأس السوبر، 50% من السعة المسموح بها من المدرجات؛ بسبب القيود الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
06:47 PM

نفادُ تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني.. بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد

يقام على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
977

أُعلن، قبل قليل، عن نفاد التذاكر التي طُرحت للبيع، لحضور نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد، مساء غد الأحد، وتحديدًا عند الساعة 9:30، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض.

وتمت مراعاة حضور الجمهور، للمرة الثانية في هذه النسخة من كأس السوبر، 50% من السعة المسموح بها من المدرجات؛ بسبب القيود الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,460
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة