نفادُ تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني.. بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد

يقام على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض

أُعلن، قبل قليل، عن نفاد التذاكر التي طُرحت للبيع، لحضور نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد، مساء غد الأحد، وتحديدًا عند الساعة 9:30، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض.

وتمت مراعاة حضور الجمهور، للمرة الثانية في هذه النسخة من كأس السوبر، 50% من السعة المسموح بها من المدرجات؛ بسبب القيود الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.