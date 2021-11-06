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القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "عَلِمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح رحمه الله، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

كذاك بعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله الصباح -رحمه الله- قال فيها: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح"
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "عَلِمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح رحمه الله، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

كذاك بعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله الصباح -رحمه الله- قال فيها: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
06:59 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
12:47 AM

القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "عَلِمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح رحمه الله، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

كذاك بعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ سعود عبدالله الصباح -رحمه الله- قال فيها: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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