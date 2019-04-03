بالفيديو.. عطل فيوز بريالين يكشف تلاعب عمالة صيانة السيارات

عبر برنامج "تم".. أظهر محاولة إيهام صاحب المركبة بفداحة العطل

كشف مقطع فيديو تم تداوله عن تلاعب عمالة صيانة السيارات، ومحاولة استغلال جهل ملاك السيارات بخلق أعطال تكلفهم مبالغ كبيرة، رغم أن أعطال سياراتهم في الأصل صغيرة جداً.

وأظهر مقطع فيديو لبرنامج "تم" الذي تبثه القناة السعودية قيام المواطن أحمد بنزع فيوز لا تتجاوز قيمته ريالين، وعرض عطل سيارته الواهي على عمالة إحدى ورش صيانة السيارات، ليتفاجأ بأن العامل اختلق له عطلاً غير صحيح؛ ليتحول الخلل من فيوز بريالين إلى عطل بمئات الريالات، حيث أكد العامل الفني ضرورة توضيب قير المركبة التي في الأصل لا يوجد بها أي خلل فني سوى نزع فيوز بريالين، بل لم يقتصر عامل الورشة على ذلك فحسب، بل حاول إقناع "أحمد" بذلك العطل الذي اصطنعه، محاولاً الاستفادة من جهل المواطنين، في مشهد ربما تكرر لكثير من المواطنين.

كما عرض البرنامج شكاوى عدد من المواطنين من جهل وتلاعب عمالة صيانة السيارات، وتحدث البرنامج كذلك خلال حلقته عن هيمنة وتلاعب العمالة في ورش السيارات، وعدم وجود رادع يكبح تلك الممارسات التي كلفت الكثير من المواطنين أموالاً طائلة.