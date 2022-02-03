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مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُنهي معاناة خمسينية مع ورم رحمي كبير

سعت للعلاج في أكثر من مستشفى دون جدوى واصفين لها المسكنات

نجح فريق جراحة النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 51 عامًا، كانت تشكو من آلام شديدة في البطن والظهر، وتضخم كبير وانتفاخ أسفل البطن؛ الأمر الذي أعاقها عن ممارسة حياتها الطبيعية، بالإضافة إلى الشعور المستمر بالحاجة للتبول. هذا ما أوضحته الدكتورة رذاذ أبو الحمايل استشارية النساء والولادة ورئيس الفريق الطبي المعالج.

وأضافت أن المريضة سَعَت للعلاج في أكثر من مستشفى دون جدوى؛ واصفين لها المسكنات والأدوية التحفظية فقط؛ مشيرة إلى أنه تم إخضاعها للفحوصات السريرية والأشعة، وقد أوضحت النتائج وجود ورم ليفي كبير في منطقة الحوض أسفل البطن، يصاحبه تضخم شديد في الرحم بحجم (13×12×8) سم، وبوزن أكثر من 850 جم، مع كيس على المبيض بحجم (6×7) سم، مسببًا ضغطًا على كامل البطن وخاصة المثانة والحالب؛ الأمر الذي يستدعي التدخل الجراحي لاستئصال الورم.

وقالت "أبو الحمايل" إنه بعد دراسة ملف المريضة ومعطيات الفحوصات جيدًا من قِبَل الفريق الطبي؛ تَقرر التدخل الجراحي لاستئصال كامل الرحم بالأورام الليفية والمبيضين باستخدام المنظار البطني، في عملية استغرقت ساعتين تحت التخدير الكامل، وتم خلالها إجراء فتحات صغيرة بقُطر (5 ملم) في البطن لفك الأنسجة الداعمة للرحم ومن ثم إزالته؛ علاوة على ترميم المهبل وإرجاعه إلى حالته الطبيعية، كما تم عمل منظار تشخيصي للمثانة والحالبين للتأكد من سلامتهما.

وعن نتائج العملية قالت الدكتورة رذاذ: إن العملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون حدوث أية مضاعفات، وإن المريضة لاقت رعاية طبية فائقة لمدة يومين، وفي اليوم الثالث، عادت لمنزلها وهي بصحة جيدة، وقد انتهت لديها كل الأعراض السابق ذكرها.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

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مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُنهي معاناة خمسينية مع ورم رحمي كبير
سبق

نجح فريق جراحة النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 51 عامًا، كانت تشكو من آلام شديدة في البطن والظهر، وتضخم كبير وانتفاخ أسفل البطن؛ الأمر الذي أعاقها عن ممارسة حياتها الطبيعية، بالإضافة إلى الشعور المستمر بالحاجة للتبول. هذا ما أوضحته الدكتورة رذاذ أبو الحمايل استشارية النساء والولادة ورئيس الفريق الطبي المعالج.

وأضافت أن المريضة سَعَت للعلاج في أكثر من مستشفى دون جدوى؛ واصفين لها المسكنات والأدوية التحفظية فقط؛ مشيرة إلى أنه تم إخضاعها للفحوصات السريرية والأشعة، وقد أوضحت النتائج وجود ورم ليفي كبير في منطقة الحوض أسفل البطن، يصاحبه تضخم شديد في الرحم بحجم (13×12×8) سم، وبوزن أكثر من 850 جم، مع كيس على المبيض بحجم (6×7) سم، مسببًا ضغطًا على كامل البطن وخاصة المثانة والحالب؛ الأمر الذي يستدعي التدخل الجراحي لاستئصال الورم.

وقالت "أبو الحمايل" إنه بعد دراسة ملف المريضة ومعطيات الفحوصات جيدًا من قِبَل الفريق الطبي؛ تَقرر التدخل الجراحي لاستئصال كامل الرحم بالأورام الليفية والمبيضين باستخدام المنظار البطني، في عملية استغرقت ساعتين تحت التخدير الكامل، وتم خلالها إجراء فتحات صغيرة بقُطر (5 ملم) في البطن لفك الأنسجة الداعمة للرحم ومن ثم إزالته؛ علاوة على ترميم المهبل وإرجاعه إلى حالته الطبيعية، كما تم عمل منظار تشخيصي للمثانة والحالبين للتأكد من سلامتهما.

وعن نتائج العملية قالت الدكتورة رذاذ: إن العملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون حدوث أية مضاعفات، وإن المريضة لاقت رعاية طبية فائقة لمدة يومين، وفي اليوم الثالث، عادت لمنزلها وهي بصحة جيدة، وقد انتهت لديها كل الأعراض السابق ذكرها.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
08:31 AM

مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُنهي معاناة خمسينية مع ورم رحمي كبير

سعت للعلاج في أكثر من مستشفى دون جدوى واصفين لها المسكنات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق جراحة النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 51 عامًا، كانت تشكو من آلام شديدة في البطن والظهر، وتضخم كبير وانتفاخ أسفل البطن؛ الأمر الذي أعاقها عن ممارسة حياتها الطبيعية، بالإضافة إلى الشعور المستمر بالحاجة للتبول. هذا ما أوضحته الدكتورة رذاذ أبو الحمايل استشارية النساء والولادة ورئيس الفريق الطبي المعالج.

وأضافت أن المريضة سَعَت للعلاج في أكثر من مستشفى دون جدوى؛ واصفين لها المسكنات والأدوية التحفظية فقط؛ مشيرة إلى أنه تم إخضاعها للفحوصات السريرية والأشعة، وقد أوضحت النتائج وجود ورم ليفي كبير في منطقة الحوض أسفل البطن، يصاحبه تضخم شديد في الرحم بحجم (13×12×8) سم، وبوزن أكثر من 850 جم، مع كيس على المبيض بحجم (6×7) سم، مسببًا ضغطًا على كامل البطن وخاصة المثانة والحالب؛ الأمر الذي يستدعي التدخل الجراحي لاستئصال الورم.

وقالت "أبو الحمايل" إنه بعد دراسة ملف المريضة ومعطيات الفحوصات جيدًا من قِبَل الفريق الطبي؛ تَقرر التدخل الجراحي لاستئصال كامل الرحم بالأورام الليفية والمبيضين باستخدام المنظار البطني، في عملية استغرقت ساعتين تحت التخدير الكامل، وتم خلالها إجراء فتحات صغيرة بقُطر (5 ملم) في البطن لفك الأنسجة الداعمة للرحم ومن ثم إزالته؛ علاوة على ترميم المهبل وإرجاعه إلى حالته الطبيعية، كما تم عمل منظار تشخيصي للمثانة والحالبين للتأكد من سلامتهما.

وعن نتائج العملية قالت الدكتورة رذاذ: إن العملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، دون حدوث أية مضاعفات، وإن المريضة لاقت رعاية طبية فائقة لمدة يومين، وفي اليوم الثالث، عادت لمنزلها وهي بصحة جيدة، وقد انتهت لديها كل الأعراض السابق ذكرها.

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