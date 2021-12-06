مصر تُسجِّل 902 إصابة جديدة بكورونا.. ومتحور "أوميكرون" يصيب 17 هنديًّا

الفيروس أصاب 165 تونسيًّا و28 بحرينيًّا و27 كويتيًّا خلال آخر 24 ساعة

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 45 حالة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، الأحد، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 363162 من ضمنهم 301308 حالة تم شفاؤها، و20727 حالة وفاة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 17 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 21 حالة، مؤكدة أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج أو على اتصال بوافدين.

وسجلت مملكة البحرين 28 إصابة جديدة و27 حالة تعافٍ، دون تسجيل أي حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 277831 والمتعافين 276123، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للمتوفين عند 1394.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 165 إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة وحيدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 718443 والمتوفين 25401.

وسجلت الكويت 27 إصابة جديدة و22 حالة شفاء دون تسجيل أي حالة وفاة وحيدة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413491 والمتعافين 410723 ، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للمتوفين عند 2465.