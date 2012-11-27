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المغرب تسجل 4592 إصابة جديدة بكورونا و70 حالة وفاة

ليصل العدد الإجمالي إلى 345 ألفًا و276

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4592 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 345 ألفًا و276.

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 70 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 5689، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 294 ألفًا و36، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًّا في طور العلاج هو 45 ألفًا و551.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل 4592 إصابة جديدة بكورونا و70 حالة وفاة
سبق

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4592 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 345 ألفًا و276.

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 70 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 5689، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 294 ألفًا و36، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًّا في طور العلاج هو 45 ألفًا و551.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
09:26 PM

المغرب تسجل 4592 إصابة جديدة بكورونا و70 حالة وفاة

ليصل العدد الإجمالي إلى 345 ألفًا و276

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4592 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 345 ألفًا و276.

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 70 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 5689، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 294 ألفًا و36، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًّا في طور العلاج هو 45 ألفًا و551.

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