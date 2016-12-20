النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التنمية" و"الأُسر الاقتصادية" يطلقان برنامج التأهيل المهني والحِرفي بمدينة الرياض

لخلق 360 فرصة وظيفية وتمويل مشاريع استثمارية مستدامة للمستفيدين

أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية الأُسر الاقتصادية برنامج التأهيل المهني الحِرفي في مدينة الرياض؛ لخلق (360) فرصة وظيفية لأفراد مؤهلين لسوق العمل، وتمويل مشاريع استثمارية مستدامة للمستفيدين.

من جانبه، أكد توفيق المورقي، المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية، أن هذا البرنامج يُعدُّ من البرامج المُمكِّنة للأُسر ذوي الدخل المحدود، وتعمل فيه جمعية الأُسر الاقتصادية على تحديد المسارات المهنية للأُسر، ثم تدريبهم حسب توجهاتهم، وتأهيلهم لخوض سوق العمل من خلال مشاريع نوعية تنافسية مساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف "المورقي": يهدف البرنامج إلى تمكين الأُسر والأفراد بالمهارات المهنية والحرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة بوصفهم أُسرًا منتجة، إضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات المقدَّمة من الأُسر المنتجة، وزيادة نِسَب مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد المحلي.

وأشار "المورقي" إلى أن هذا البرنامج يرتكز على محاور رئيسة، منها: نشر ثقافة العمل الحر وتعزيزها، وتيسير بنك التنمية للمشاريع الناشئة، وبناء نموذج العمل التجاري للمشاريع الناشئة، واكتساب مهارة الإدارة المالية للمشاريع الناشئة.

وكشف المدير التنفيذي لجمعية الأُسر الاقتصادية أن برنامج التأهيل المهني والحِرفي لديهم يمتاز بوجود جلسات استشارية مهنية، تساعد وتحدد المسار المهني والحِرفي لكل متدرب، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية، ولقاءات إثرائية، وتطبيقات عملية.. لافتًا إلى أن البرنامج يتكون من (12) مسارًا تدريبيًّا، تؤهل وتطوِّر المتدرب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل. وستكون هذه الدورات مجانية، ويحصل المتدرب من خلالها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. وسيتم تمويل مشاريع المتدربين من قِبل بنك التنمية الاجتماعية في نهاية البرنامج.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"التنمية" و"الأُسر الاقتصادية" يطلقان برنامج التأهيل المهني والحِرفي بمدينة الرياض
سبق

أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية الأُسر الاقتصادية برنامج التأهيل المهني الحِرفي في مدينة الرياض؛ لخلق (360) فرصة وظيفية لأفراد مؤهلين لسوق العمل، وتمويل مشاريع استثمارية مستدامة للمستفيدين.

من جانبه، أكد توفيق المورقي، المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية، أن هذا البرنامج يُعدُّ من البرامج المُمكِّنة للأُسر ذوي الدخل المحدود، وتعمل فيه جمعية الأُسر الاقتصادية على تحديد المسارات المهنية للأُسر، ثم تدريبهم حسب توجهاتهم، وتأهيلهم لخوض سوق العمل من خلال مشاريع نوعية تنافسية مساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف "المورقي": يهدف البرنامج إلى تمكين الأُسر والأفراد بالمهارات المهنية والحرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة بوصفهم أُسرًا منتجة، إضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات المقدَّمة من الأُسر المنتجة، وزيادة نِسَب مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد المحلي.

وأشار "المورقي" إلى أن هذا البرنامج يرتكز على محاور رئيسة، منها: نشر ثقافة العمل الحر وتعزيزها، وتيسير بنك التنمية للمشاريع الناشئة، وبناء نموذج العمل التجاري للمشاريع الناشئة، واكتساب مهارة الإدارة المالية للمشاريع الناشئة.

وكشف المدير التنفيذي لجمعية الأُسر الاقتصادية أن برنامج التأهيل المهني والحِرفي لديهم يمتاز بوجود جلسات استشارية مهنية، تساعد وتحدد المسار المهني والحِرفي لكل متدرب، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية، ولقاءات إثرائية، وتطبيقات عملية.. لافتًا إلى أن البرنامج يتكون من (12) مسارًا تدريبيًّا، تؤهل وتطوِّر المتدرب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل. وستكون هذه الدورات مجانية، ويحصل المتدرب من خلالها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. وسيتم تمويل مشاريع المتدربين من قِبل بنك التنمية الاجتماعية في نهاية البرنامج.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
11:05 PM

"التنمية" و"الأُسر الاقتصادية" يطلقان برنامج التأهيل المهني والحِرفي بمدينة الرياض

لخلق 360 فرصة وظيفية وتمويل مشاريع استثمارية مستدامة للمستفيدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
338

أطلق بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية الأُسر الاقتصادية برنامج التأهيل المهني الحِرفي في مدينة الرياض؛ لخلق (360) فرصة وظيفية لأفراد مؤهلين لسوق العمل، وتمويل مشاريع استثمارية مستدامة للمستفيدين.

من جانبه، أكد توفيق المورقي، المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية، أن هذا البرنامج يُعدُّ من البرامج المُمكِّنة للأُسر ذوي الدخل المحدود، وتعمل فيه جمعية الأُسر الاقتصادية على تحديد المسارات المهنية للأُسر، ثم تدريبهم حسب توجهاتهم، وتأهيلهم لخوض سوق العمل من خلال مشاريع نوعية تنافسية مساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف "المورقي": يهدف البرنامج إلى تمكين الأُسر والأفراد بالمهارات المهنية والحرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة بوصفهم أُسرًا منتجة، إضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات المقدَّمة من الأُسر المنتجة، وزيادة نِسَب مشاركة الشرائح المستهدفة في الاقتصاد المحلي.

وأشار "المورقي" إلى أن هذا البرنامج يرتكز على محاور رئيسة، منها: نشر ثقافة العمل الحر وتعزيزها، وتيسير بنك التنمية للمشاريع الناشئة، وبناء نموذج العمل التجاري للمشاريع الناشئة، واكتساب مهارة الإدارة المالية للمشاريع الناشئة.

وكشف المدير التنفيذي لجمعية الأُسر الاقتصادية أن برنامج التأهيل المهني والحِرفي لديهم يمتاز بوجود جلسات استشارية مهنية، تساعد وتحدد المسار المهني والحِرفي لكل متدرب، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية، ولقاءات إثرائية، وتطبيقات عملية.. لافتًا إلى أن البرنامج يتكون من (12) مسارًا تدريبيًّا، تؤهل وتطوِّر المتدرب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل. وستكون هذه الدورات مجانية، ويحصل المتدرب من خلالها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. وسيتم تمويل مشاريع المتدربين من قِبل بنك التنمية الاجتماعية في نهاية البرنامج.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,680
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,855
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,513
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة