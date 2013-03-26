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مركز الرعاية الصحية بالمضايا يدشن مشروع طبيب لكل أسرة

لتقديم الخدمات العلاجية المطلوبة لتحسين صحة الفرد والمجتمع

دشن مركز الرعاية الصحية الأولية بالمضايا مشروع طبيب لكل أسرة، بحضور رئيس مركز الحكامية علي العواجي.

وتفصيلاً، أوضح مدير مركز الرعاية بالمضايا رمزي يحيى حكمي أن المشروع يهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة ومستمرة وقائية وعلاجية بما يضمن تلقي جميع أفراد الأسرة ‏لكامل الخدمات الصحية المطلوبة لهم حسب العمر، والجنس، والحالة الصحية وبالتالي ينعكس ذلك على تحسين صحة الفرد والأسرة والمجتمع.

وبدأ الفريق الصحي التابع للمركز بتكثيف الحملات داخل المركز وخارجه كالمساجد والمراكز التجارية، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة ‏حفظها الله للحد من انتشار فيروس كورونا.

المضايا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركز الرعاية الصحية بالمضايا يدشن مشروع طبيب لكل أسرة
سبق

دشن مركز الرعاية الصحية الأولية بالمضايا مشروع طبيب لكل أسرة، بحضور رئيس مركز الحكامية علي العواجي.

وتفصيلاً، أوضح مدير مركز الرعاية بالمضايا رمزي يحيى حكمي أن المشروع يهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة ومستمرة وقائية وعلاجية بما يضمن تلقي جميع أفراد الأسرة ‏لكامل الخدمات الصحية المطلوبة لهم حسب العمر، والجنس، والحالة الصحية وبالتالي ينعكس ذلك على تحسين صحة الفرد والأسرة والمجتمع.

وبدأ الفريق الصحي التابع للمركز بتكثيف الحملات داخل المركز وخارجه كالمساجد والمراكز التجارية، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة ‏حفظها الله للحد من انتشار فيروس كورونا.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
11:11 PM

مركز الرعاية الصحية بالمضايا يدشن مشروع طبيب لكل أسرة

لتقديم الخدمات العلاجية المطلوبة لتحسين صحة الفرد والمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مركز الرعاية الصحية الأولية بالمضايا مشروع طبيب لكل أسرة، بحضور رئيس مركز الحكامية علي العواجي.

وتفصيلاً، أوضح مدير مركز الرعاية بالمضايا رمزي يحيى حكمي أن المشروع يهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة ومستمرة وقائية وعلاجية بما يضمن تلقي جميع أفراد الأسرة ‏لكامل الخدمات الصحية المطلوبة لهم حسب العمر، والجنس، والحالة الصحية وبالتالي ينعكس ذلك على تحسين صحة الفرد والأسرة والمجتمع.

وبدأ الفريق الصحي التابع للمركز بتكثيف الحملات داخل المركز وخارجه كالمساجد والمراكز التجارية، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة ‏حفظها الله للحد من انتشار فيروس كورونا.

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