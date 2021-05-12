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تشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يسجلان في "برنامج التبرع بالأعضاء"

أمير جازان ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

حثّا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة والتسجيل في البرنامج

سجّل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأكدا أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية والعناية من القيادة الحكيمة - أيدها الله - بمرضى الفشل العضوي النهائي وفتح أبواب الأمل بما يحثنا عليه ديننا الحنيف.

ودعا الأمير محمد بن ناصر ونائبه المواطنين والمقيمين إلى المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالاً لقول الله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء
سبق

سجّل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأكدا أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية والعناية من القيادة الحكيمة - أيدها الله - بمرضى الفشل العضوي النهائي وفتح أبواب الأمل بما يحثنا عليه ديننا الحنيف.

ودعا الأمير محمد بن ناصر ونائبه المواطنين والمقيمين إلى المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالاً لقول الله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
09:06 AM

أمير جازان ونائبه يسجلان في برنامج التبرع بالأعضاء

حثّا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة والتسجيل في البرنامج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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سجّل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء؛ اقتداءً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأكدا أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية والعناية من القيادة الحكيمة - أيدها الله - بمرضى الفشل العضوي النهائي وفتح أبواب الأمل بما يحثنا عليه ديننا الحنيف.

ودعا الأمير محمد بن ناصر ونائبه المواطنين والمقيمين إلى المبادرة والتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء امتثالاً لقول الله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

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