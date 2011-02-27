الداخلية تنفذ حكم القتل في أردني ولبناني بتبوك .. هذه جريمتهما

الوزارة في بيانها: العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدم على ذلك

نفذت وزارة الداخلية، اليوم،حكم القتل تعزيراً في جانيين بمنطقة تبوك أحدهما أردني والثاني لبناني، كان قد قبض عليهما كل على حدة عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة .

تفصيلا أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

بفضل من الله تم القبض على المدعو / نسيم إسماعيل محمد منصور - أردني الجنسية - عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / نسيم إسماعيل محمد منصور- أردني الجنسية - اليوم الإثنين 10 / 6 / 1439 هـ ، في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وقالت الداخلية في البيان الثاني : بفضل من الله تم القبض على المدعو / هلال خالد اليخني - لبناني الجنسية - عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / هلال خالد اليخني - لبناني الجنسية - اليوم الإثنين 10 / 6 / 1439 هـ ،في منطقة تبوك.