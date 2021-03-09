"الشؤون البلدية": محطات الوقود ملزمة بتوفير البنزين بنوعيه وتشغيل شاشة عرض الأسعار

دعت الوزارة المواطنين والمقيمين ‏للإبلاغ عن المحطات المخالفة

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على متابعتها لالتزام كل ⁧‫محطات الوقود‬⁩ بتوفير منتج البنزين بنوعيه، وتشغيل شاشات عرض أسعار الوقود الإلكترونية، ومطابقتها لاشتراطات شاشة عرض الأسعار الإلكترونية الصادرة من الوزارة.

وبينت أنها ستطبق العقوبات على المحطات المخالفة، والتي تصل إلى إيقاف ترخيص الخدمة.

ودعت المواطنين والمقيمين ‏للإبلاغ عن المحطات المخالفة بالاتصال على الرقم 940.