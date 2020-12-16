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ملتقى #ميزانية 2021.. الجدعان: صحة الإنسان أولاً.. الربيعة: المملكة اتخذت قرارات تاريخية

وزير المالية أكد أنه تم دعم القطاع الخاص للتأكد من بقاء الوظائف

أكد #وزير_المالية محمد الجدعان، اليوم، أن الحكومة تفاعلت بشكل سريع مع أزمة #كورونا.

وأضاف على هامش انطلاق ملتقى الميزانية 2021 بجلسة حوارية لوزيرَي الصحة والمالية "أعدنا توجيه الأولويات لتكون صحة الإنسان أولاً".

من جهته، قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إنه تم توفير كل مبلغ طلب لمواجهة جائحة #كورونا و#المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة #كورونا.

وكشف الربيعة، أن الوزارة رفعت عدد أسرّة العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في السعودية.

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ملتقى #ميزانية 2021.. الجدعان: صحة الإنسان أولاً.. الربيعة: المملكة اتخذت قرارات تاريخية
سبق

أكد #وزير_المالية محمد الجدعان، اليوم، أن الحكومة تفاعلت بشكل سريع مع أزمة #كورونا.

وأضاف على هامش انطلاق ملتقى الميزانية 2021 بجلسة حوارية لوزيرَي الصحة والمالية "أعدنا توجيه الأولويات لتكون صحة الإنسان أولاً".

من جهته، قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إنه تم توفير كل مبلغ طلب لمواجهة جائحة #كورونا و#المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة #كورونا.

وكشف الربيعة، أن الوزارة رفعت عدد أسرّة العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في السعودية.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
01:01 PM

ملتقى #ميزانية 2021.. الجدعان: صحة الإنسان أولاً.. الربيعة: المملكة اتخذت قرارات تاريخية

وزير المالية أكد أنه تم دعم القطاع الخاص للتأكد من بقاء الوظائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد #وزير_المالية محمد الجدعان، اليوم، أن الحكومة تفاعلت بشكل سريع مع أزمة #كورونا.

وأضاف على هامش انطلاق ملتقى الميزانية 2021 بجلسة حوارية لوزيرَي الصحة والمالية "أعدنا توجيه الأولويات لتكون صحة الإنسان أولاً".

من جهته، قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إنه تم توفير كل مبلغ طلب لمواجهة جائحة #كورونا و#المملكة اتخذت قرارات استثنائية تاريخية لمواجهة #كورونا.

وكشف الربيعة، أن الوزارة رفعت عدد أسرّة العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في السعودية.

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