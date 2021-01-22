النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شدن الصقري" تكرم مدربات "وقت اللياقة"

أشادت بدورهن الكبير والمؤثر

كرّمت مديرة إدارة دعم الأعمال ومديرة الأندية النسائية في شركة لجام للرياضة المالك، والمشغل لأندية وقت اللياقة الأستاذة شدن حمد الصقري، مدربات الربع السنوي عن أدائهن المتميز، بحضور الدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية، وروان الصقري محلل الأعمال، وأيمن حسان المدير الإقليمي، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية والفعاليات، وسعاد عدنان المديرة الرياضية في المنطقة الوسطى، وذلك في المقر الرئيس للشركة.

وبهذه المناسبة، أشادت "شدن" بالدور الكبير، والمؤثر الذي تقوم به المدربات لتقديم خدمة مثالية لمشتركي" وقت اللياقة"، وقد بلغ عدد المكرمات 61 مدربة بالمملكة في جميع التخصصات (المديرات الرياضيات -مدربات الحصص الجماعية – مدربات التدريب الخاص – مدربات الاكستريم - منقذات المسابح)، وتأتي هذه المبادرة في ظل توجه الشركة لتحقيق رؤية 2030 والإشادة بدور المرأة الفعال في المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"شدن الصقري" تكرم مدربات "وقت اللياقة"
سبق

كرّمت مديرة إدارة دعم الأعمال ومديرة الأندية النسائية في شركة لجام للرياضة المالك، والمشغل لأندية وقت اللياقة الأستاذة شدن حمد الصقري، مدربات الربع السنوي عن أدائهن المتميز، بحضور الدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية، وروان الصقري محلل الأعمال، وأيمن حسان المدير الإقليمي، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية والفعاليات، وسعاد عدنان المديرة الرياضية في المنطقة الوسطى، وذلك في المقر الرئيس للشركة.

وبهذه المناسبة، أشادت "شدن" بالدور الكبير، والمؤثر الذي تقوم به المدربات لتقديم خدمة مثالية لمشتركي" وقت اللياقة"، وقد بلغ عدد المكرمات 61 مدربة بالمملكة في جميع التخصصات (المديرات الرياضيات -مدربات الحصص الجماعية – مدربات التدريب الخاص – مدربات الاكستريم - منقذات المسابح)، وتأتي هذه المبادرة في ظل توجه الشركة لتحقيق رؤية 2030 والإشادة بدور المرأة الفعال في المجتمع.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
08:35 PM

"شدن الصقري" تكرم مدربات "وقت اللياقة"

أشادت بدورهن الكبير والمؤثر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
14,261

كرّمت مديرة إدارة دعم الأعمال ومديرة الأندية النسائية في شركة لجام للرياضة المالك، والمشغل لأندية وقت اللياقة الأستاذة شدن حمد الصقري، مدربات الربع السنوي عن أدائهن المتميز، بحضور الدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية، وروان الصقري محلل الأعمال، وأيمن حسان المدير الإقليمي، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية والفعاليات، وسعاد عدنان المديرة الرياضية في المنطقة الوسطى، وذلك في المقر الرئيس للشركة.

وبهذه المناسبة، أشادت "شدن" بالدور الكبير، والمؤثر الذي تقوم به المدربات لتقديم خدمة مثالية لمشتركي" وقت اللياقة"، وقد بلغ عدد المكرمات 61 مدربة بالمملكة في جميع التخصصات (المديرات الرياضيات -مدربات الحصص الجماعية – مدربات التدريب الخاص – مدربات الاكستريم - منقذات المسابح)، وتأتي هذه المبادرة في ظل توجه الشركة لتحقيق رؤية 2030 والإشادة بدور المرأة الفعال في المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,528
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,127
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,958
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,916

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة